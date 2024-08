Ilustratīvs foto. Foto: Pexels.com

Brīdina par satraucošu garīgās veselības traucējumu pieaugumu jauniešu vidū – “bezprecedenta” situācija Ieteikt







Pētījumi atklāj, ka nodarbinātības problēmas, klimata krīze un sociālie mediji veicina “bīstamu” sabiedrības veselības lejupslīdi. Paaudžu nevienlīdzība, neregulēti sociālie mediji, zādzības veicina “satraucošu” globālu garīgo slimību pieaugumu jauniešu vidū, brīdinājis veselības ekspertu konsorcijs, par to plašāk raksta The Guardian.

Ir steidzami jārisina šie virzošie faktori un jāuzlabo garīgās veselības ārstēšana, lai samazinātu priekšlaicīgas nāves, invaliditātes un zaudēto potenciālu skaitu, tas viss pēdējo divu desmitgažu laikā ir saasinājusies, atklāja The Lancet Psihiatrijas komisijas pētījums par jauniešu garīgo veselību.

Garīgās veselības traucējumi veido vismaz 45% no kopējā slimību sloga jauniešiem vecumā no 10 līdz 24 gadiem, taču tikai 2% no pasaules veselības budžeta tiek atvēlēti garīgās veselības aprūpei. Pat turīgākajās valstīs tiek apmierināta mazāk nekā puse no šīs vajadzības, turklāt sabiedrībā bieži vien ir pretrunīga attieksme pret jauniešiem un viņu vajadzībām.

Kā raksta izdevums, lai gan šķiet, ka iepriekšējām paaudzēm bija grūtāk, ņemot vērā lielo depresiju, pasaules karus un kodoldraudus, pašreizējā paaudze ir daudz mazāk droša un cerīga uz nākotni. Problēmas, ar kurām saskaras mūsdienu jaunieši, ir bezprecedenta un postošas.

Starptautiskajā dokumentā, ko izstrādāja psihiatri, psihologi, pētnieki un paši jaunieši, ir aprakstīts, ka jaunieši visvairāk izmanto internetu, bieži vien pastāvīgi esot tiešsaistē, kas kaitē un apdraud viņu garīgo veselību, veicinot individualitāti un veidojot noslēgtu sabiedrību – nu tā ir nonākusi bīstamā fāzē.

Papildinātajā analīzē, ko vadīja Londonas King’s College, atzīts, ka valstīs ar zemiem un vidējiem ienākumiem nepieciešamība pēc garīgās veselības pakalpojumiem var sasniegt gandrīz 100%.

Pašnāvības ir galvenais nāves cēlonis starp cilvēkiem vecumā no 15 līdz 44 gadiem Austrālijā, no 15 līdz 19 gadiem Jaunzēlandē un cilvēkiem vecumā no 15 līdz 39 gadiem Indijā.

Pētnieki uzsver, ka ir svarīgi atpazīt daudzos stresa faktorus, ar kuriem saskaras jaunieši, un risināt šo ciešanu galvenos cēloņus, nevis automātiski apzīmēt jauniešus ar garīgām slimībām. “Ja sabiedrība nekontrolē paaudžu godīgumu un nerisina cēloņus, tad jūs vienkārši veicināt problēmu.”