Elīna Kondrāte, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Kontaktlēcas ir ērta briļļu alternatīva, aktīvi kustoties vai sportojot, savukārt aukstumā tās neaizsvīst. Dažkārt cilvēki tās izvēlas, lai uzlabotu vizuālo tēlu. Taču vai kontaktlēcas var lietot ikviens, kam nepieciešama redzes korekcija. Kā tās atšķiras?

Lēcas var lietot gan pie tuvredzības, gan tālredzības. Salīdzinot ar brillēm, tām ir virkne priekšrocību: lēcas novieto tieši uz acs priekšējās virsmas – radzenes, tāpēc attēli atbilst reālajiem priekšmetu izmēriem, iegūstam labāku telpas izjūtu, neveidojas attēlu kropļojums pie sānskata.

“Lēcas būs labākais optiskās korekcijas līdzeklis, ja acīm ir liela dioptriju starpība. Savukārt pie lieliem redzes mīnusiem bieži iespējams nodrošināt labāku redzes asumu nekā ar brillēm,” skaidro optometriste. Sfēriskās kontaktlēcas paredzētas tuvredzības un tālredzības korekcijai, savukārt toriskās – astigmatisma korekcijai, ja nepieciešama atšķirīga optiskā korekcija.

Skatoties tālumā un tuvumā, izmanto multifokālās kontaktlēcas. Pašlaik par efektīvāko tuvredzības kontroles līdzekli atzītas ortokeratoloģiskās jeb nakts kontaktlēcas, kuras jālieto tikai gulēšanas laikā. Populāras ir arī krāsainās kontaktlēcas, ko var izmantot gan kā aksesuāru, ja redze ir laba, gan apvienot ar optisko korekciju.

Kontatklēcas nebūs piemērotākā izvēle, ja optiskā korekcija vajadzīga tikai darbiem tuvumā, piemēram, lasīšanai vai darbam ar datoru.

Svarīgākais nosacījums – veselas acis

Pirms kontaktlēcu iegādes jāveic redzes pārbaude pie acu ārsta vai optometrista, lai noteiktu acu veselību. Speciālists arī nozīmēs atbilstīga optiskā stipruma, izmēra un veida kontaktlēcas, iemācīs tās pareizi lietot un kopt. “Pie kontaktlēcu lietošanas būtiska nozīme ir asarām.

Tieši asaru plēvīte ir tā, kas nodrošina, ka, lietojot kontaktlēcas, jutīsimies komfortabli un acs netiks traumēta. Ja asaru plēvīte ir pietiekami bieza un kvalitatīva, kontaktlēca asarās faktiski peld – puse asaru plēvītes ir zem kontaktlēcas, puse virs tās. Tādā veidā kontaktlēca nepieskaras ne pie acs, ne plakstiņa, tāpēc tā acij nekaitē, protams, ar nosacījumu, ka kontaktlēca ir pareizi piemeklēta,” skaidro Sarmīte Gžibovska.

Kontaktlēcas nav piemērotas, ja ir akūtas plakstiņu vai acs priekšējo virsmu slimības.

Cik maksā kontaktlēcas

Ilgtermiņā kontaktlēcas ir visdārgākais optiskās korekcijas līdzeklis.

Ja kontaktlēcas tiek nēsātas bieži, izdevīgāk lietot plānveida nomaiņas kontaktlēcas (2 nedēļām, 1 vai 3 mēnešiem). Parasti var iegādāties gan pa vienai lēcai, gan kontaktlēcu komplektu iepakojumus, kas būs izdevīgāk. Viena plānveida nomaiņas kontaktlēcu pāra cena ir vidēji no 8 līdz 25 eiro. Jārēķinās, ka šīm lēcām nepieciešama rūpīga ikdienas kopšana, tāpēc papildus vajadzīgs lēcu uzglabāšanas konteiners (cena ap 2 eiro) un kopšanas šķīdums (100 ml ap 6 eiro).

Dārgākās ir vienas dienas kontaktlēcas, ja tās nēsā regulāri. Vidējā cena par kontaktlēcu iepakojumu (30 gab. 15 reizēm) variē no 15 līdz 40 eiro. Ja vienas dienas kontaktlēcas nēsā katru dienu, mēnesī izmaksas būs no 30 līdz 80 eiro. Taču atšķirībā no plānveida lietošanas lēcām tām nav nepieciešami kopšanas līdzekļi, jo pēc lietošanas tās vienkārši izmet.

Pareiza kopšana

Ikreiz pēc kontaktlēcu izņemšanas tās jānotīra. “Ieliekam kontaktlēcu plaukstā, uzlejam speciālo šķīdumu un rūpīgi ar pirkstu noberzējam. Pēc tam noskalojam ar svaigu šķīdumu un glabājam konteinerā, kas piepildīts ar šo pašu šķīdumu. Lai kontaktlēca būtu perfekti notīrīta, tai konteinerā jāatrodas vismaz sešas stundas.

Viena no biežākajām kļūdām – šķīdums netiek mainīts, līdz tā palicis pavisam maz, un vajadzīgais daudzums tiek pieliets klāt. Tas nav pareizi – šķīdums jāmaina katru reizi, kad konteinerā ievietojam lēcas,” atgādina optometriste. Ļoti svarīgi regulāri ar šo pašu šķīdumu iztīrīt arī lēcu konteineru un to mainīt vismaz reizi trijos mēnešos.

Var izvēlēties multifunkcionālu kopšanas šķīdumu vai šķīdumu uz peroksīda bāzes – tas labāk attīrīs lēcas. Taču, to nepareizi lietojot, var iegūt ķīmisku apdegumu.

Lēcas nedrīkst mazgāt ar ūdeni.

Kad lēcas vēlams izņemt

Mazgājoties vai peldoties. Lēcas nedrīkst saskarties ar ūdeni. To struktūra ir līdzīga sūklim – lēca absorbē ne vien ūdeni, bet arī tajā esošos mikroorganismus, tādējādi tie var viegli iekļūt aci un izraisīt nopietnas sekas.

Bīstamākais ūdenī sastopamais mikroorganisms ir akantamēba – tā var izraisīt grūti ārstējamu acs priekšējās vir­smas iekaisumu. Savukārt, lietojot lēcas baseinā, papildu kairinājumu izraisīs hlors. Toties lietus vai sniegs kontaktlēcu lietošanai netraucē.

Ejot pirtī. Lēca saglabā acs temperatūru gan ļoti aukstā, gan karstā gaisa temperatūrā, un pirtī tā nevar izkust. Tomēr acs virsma lielā karstumā žūst. Sajūtas būs nepatīkamas, var būt graušanas sajūta acīs, bez pietiekama asaru daudzuma varam arī kaitēt acs virsmai.

Saaukstēšanās, iesnu gadījumā. Acs asaru kanāliņi ir saistīti ar deguna dobumu, tāpēc pastāv lielāks risks infekcijai iekļūt acī. Lēcas aizliegts lietot, ja ir konjunktivīts vai citas acu iekaisuma slimības.

Ja parādās acs kairinājums. Vieglu diskomfortu var palīdzēt novērst māk­slīgās asaras, tomēr lēcu lietošana jāpārtrauc, ja ir acu apsārtums, graušana, redzes miglošanās vai sāpes. Pēc iespējas ātrāk jākonsultējas ar acu ārstu vai optometristu.

UZZIŅA

Mīkstās kontaktlēcas

Tās izgatavo no hidrogela vai silikonhidrogela. Pieejamas gan vienas dienas, gan plānveida nomaiņas lēcas.

Pie tām ātri pierod (tūlītējs komforts vai reizēm pierašana līdz dažām dienām), tāpēc ērti lietot arī periodiski.

Cietās kontaktlēcas

Tās izgatavo individuāli, tāpēc nav nopērkamas uzreiz. Tām ir stingrāka struktūra, tāpēc pierašana pie tām prasa ilgāku laiku (līdz 2 nedēļām).

Uz cietajām lēcām veidojas mazāk nosēdumu. Tās izmanto ortokeratoloģijā, arī pie liela astigmatisma, keratokonusa un citos gadījumos.

SVARĪGI

• Lai acīs neiekļūtu infekcija, pirms katras saskares ar kontaktlēcām rūpīgi jānomazgā rokas.

• Jāievēro lēcu lietošanas termiņš un laiks, cik stundu dienā tās drīkst lietot. Lietojot ilgstošāk, nekā tas ieteikts, var veidoties radzenes tūska, kas ar laiku var nopietni ietekmēt acu veselību, var ieaugt jauni asinsvadi radzenē. Kontaktlēcas var būt dienas režīma (līdz 8–10 h/dienā), pagarinātā režīma (12–14 h/dienā) vai nepārtraukta režīma (ar kontaktlēcām drīkst gulēt).

• Ja optometrists vai acu ārsts nav izrakstījis kontaktlēcas nepārtrauktam režīmam, ar tām gulēt nav atļauts, un kontaktlēcas jānoņem vismaz stundu pirms gulētiešanas.

• Izteikta mūsdienu problēma ir acu sausums, tāpēc kontaktlēcu nēsātājiem parasti iesaka lietot mitrinošus pilienus vai sprejus – mākslīgās asaras, lai nodrošinātu lielāku komfortu ar kontaktlēcām, īpaši, ja ikdienā darbs ir ar datoru.

• Ja tiks lietota dekoratīvā kosmētika, tā jāuzklāj pēc lēcu ielikšanas, bet jānotīra pirms. Vienmēr jāizvairās no lēcu saskarsmes ar ķermeņa kopšanas līdzekļiem, smaržām, izsmidzināmiem matu kopšanas līdzekļiem.

• Daļai kontaktlēcu ir UV filtrs, tomēr no UV starojuma jāpasargā arī ar kontaktlēcu nenoklātā acs virsma un plakstiņu āda, tāpēc ārpus telpām saulainā laikā papildus jālieto saulesbrilles. Savukārt acu aizsardzībai pret viedierīču starojumu var lietot aizsargus ekrāniem, kā arī speciālas brilles ar zilo filtru.

Konsultējusi optikas veikalu Manaslecas.lv un Outlet optika optometriste SARMĪTE GŽIBOVSKA