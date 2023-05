Publicitātes foto.

Briļļu lēcu tehnoloģijas progresē. Par jaunumiem optikas nozarē stāsta optiķe Līva Mīlenberga Ieteikt







Pēc optometrista izrakstītas receptes optiķis ir tas speciālists, kur izgatavo briļļu lēcas, pieslīpē tās, saliek kopā ar briļļu ietvariem, pirms tam noskaidrojot klienta vajadzības un izteiktās vēlmes par briļļu ietvaru izmēru, materiālu, krāsu un stilu. Pēc briļļu izgatavošanas pārbauda, vai tās atbilst pasūtījumam.

„Optikas laboratorijā gluži kā juvelierim jādarbojas ar mazām skrūvītēm un maziem skrūvgriezīšiem,” tā par sava darba specifiku portālam LA.LV stāsta “OC Vision” galvenā optiķe Līva Mīlenberga.

Optiķis pēc receptes saņemšanas piemeklē pareizās lēcas, tās pieslīpē un ievieto izvēlētajos ietvaros. Arī remontē vai atjauno brilles un bieži tiek saukts par briļļu meistaru. Klients parasti optiķi nesastop, bet novērtē un izbauda viņa izgatavoto briļļu ērtumu.

Kādi šobrīd ir izaicinājumi optiķa ikdienā?

„Ikdienas izaicinājums ir izgatavot liela stipruma brilles”, tā stāsta optiķe Mīlenberga. „Jāspēj atrast, pielaikot un vienoties ar cilvēku par piemērotiem rāmjiem, jo parasti cilvēks izvēlas briļļu ietvarus, kas viņam patīk, bet nereti tie neder attiecīgā stipruma lēcām. Ir neprakstāms prieks, kad izdevies visu salāgot un brilles arī labi izskatās. „Otrs izaicinājums ir briļļu remonts. Lielākoties atnes brilles, kurām salauzta viena kājiņa. Tās ir nelāga paraduma sekas, kad parauj aiz vienas kājiņas, lai noņemtu brilles, bet jānoņem vai nu ar abām rokām, vai vidū, pabīdot uz augšu.”

„Optiķa amatu var izvēlēties cilvēki, kuriem patīk pacietību prasošs darbs ar sīkām detaļām, jo briļļu izgatavošanā nepieciešama zināšanas un milzu precizitāte, te svarīgas pat milimetru desmitdaļas.” norāda optiķe Līva Mīlenberga.

Briļļu lēcu tehnoloģijas progresē. Kādi jaunumi ir optikas nozarē?

Tirgū ienāk jaunmateriāli, jauns lēcu dizains, iekārtas, ar kurām jāstrādā, tāpēc visām novitātēm jāseko līdzi un tās jāapgūst.

„Satraucoši, ka arvien vairāk ir bērnu ar acu problēmām,” stāsta optiķe. „Dažiem bērniem ļoti progresē un mainās stiprums – piemēram, pirms gada bija mīnus viens, tagad jau mīnus trīs. Tagad pieejamas lēcas, kas var bremzēt brīdi, kad strauji sāk kristies stiprums – tātad tehnoloģijas attīstās.”

Ar vecumu cilvēkiem nepieciešamas brilles gan tālumam, gan lasīšanai. Ja agrāk vajadzēja vai nu izgatavot divas brilles, vai lietot tikai bifokālās ar pamanāmu lodziņu lēcā. Toties tagad vienā lēcā ir tālums, tuvums un vidējā zona. Cilvēki, kuri senāk bija pamēģinājuši progresīvās lēcas, kas ir gan tālumam, gan tuvumā lasīšanai, un saka, ka īsti nepatika, nekad mūžā tādas nepasūtīšot.

Optiķe iedrošina: „Pat tās progresīvās lēcas, kas bija pirms pieciem gadiem, nav vairs salīdzināmas ar šodienas, kas ir krietni labākas. Tehnoloģijas nemitīgi piedāvā uzlabotas lēcas, tāpēc jāvaicā, jāinteresējas par jaunajām iespējām.”

Parūpējies par savu acu labsajūtu!

Pienākusi saulainā vasara, kad daudzi interesējas par hameleoniem jeb brillēm ar fotohromām lēcām, kas aptumšojas no ultravioletās gaismas un no siltuma – tātad laukā saulē. Optiķe norāda, ka fotohromās lēcas ir iesakāmas cilvēkiem ar lielāku acs jūtību uz gaismu. „Ir parastas fotohromās lēcas un ir tādas, kas paredzētas lietošanai mašīnā, jo reaģē arī cauri stikliem un līdz ar to veiks arī saulesbriļļu funkciju,” optiķe Mīlenberga norāda uz dažādību.

„Jāņem vērā, ka ar hameleonu brillēm ienākot tumšākā telpā, uzreiz nemainīsies redzamība, jo saulesbriļļu efekts izzūd pāris minūšu laikā. Tāpat, jo brilles ir vecākas, jo lēcās lēnāk notiek pāreja no tumša uz gaišu. Hameleonu tipa brilles labi palīdz acīm arī ziemā, kad ir sniegs, saule un žilbinoša gaisma, jo lēcas, aptumšojoties, aizsargās acis.”

Tiem, kuri plāno pasūtīt brilles ar fotohromām lēcām, jārēķinās, ka tās izskatīsies savādāk, jo tumšais vizuāli sašaurina ietvaru. Tāpēc ieteicams izvēlēties ietvaru, kas sākotnēji šķiet drusku par lielu. Labāk piestāvēs plastmasas ietvari, jo izskatīsies kā saulesbrilles.

Saulesbriļļu laikā optiķe vēl piekodina atmest paradumu saulesbrilles pabīdīt uz galvas – tas bojā saulesbrilles, jo augstāk galvas daļa ir platāka un brilles izstaipās un krīt nost. Un tad ir darbs optiķiem.

Ja ikdienā rodas vajadzība pēc optiķa palīdzības, droši dodies uz optikas veikalu un jautā, jo optiķis ne tikai izgatavo brilles, bet arī labo tās!