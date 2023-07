Ilustratīvs attēls Foto: SHUTTERSTOCK

Seksa eksperte nosauc 11 lietas, kuras nevajadzētu likt makstī vai tās tuvumā. Tās neko neuzlabos, bet radīs problēmas Ieteikt







Britu seksa eksperte Treisija Koksa nosaukusi 11 lietas, kuras nekad nevajadzētu likt savu intīmo zonu tuvumā. Viņa norāda, ka maksts ir ļoti īpaša ķermeņa daļa. Tā ir ne tikai domāta cilvēka dzīvības radīšanai, bet vēsturiski tā ir izmantota visu veidu kontrabandai, sākot no narkotikām, naudas, pulksteņiem, mobilajiem tālruņiem un pat pielādētiem ieročiem, vēstīts “Daily Mail“.

Iespaidīgi, vai ne? Neiespaidīga ir seksuālās labsajūtas vietņu darbība. Tās cenšas pārliecināt, ka šajā intīmajā zonā ir jāveic vairākas darbības, ievietojot tur kūstošus aromatizētājus, tvaicējot, lai tā būtu pievilcīga seksuālajiem partneriem. Taču tā nav, viņa uzsver.

Maksts nedrīkst smaržot pēc zemenēm un putukrējuma. Veselai makstij ir neitrāla smarža, nekas nepatīkams. Ja pamanāt izdalījumus, nepatīkamas smakas vai kādas būtiskas izmaiņas, sazinieties ar savu ārstu, viņa iesaka.

Tālāk norādītie produkti un procedūras neko neuzlabos, bet tieši pretēji – radīs problēmas.

1. Tvaiks

Šis ir kaitinošākais “Goop” seksuālās veselības ieteikumu sarakstā (un tādu ir daudz).

Tīmekļa vietnē sievietēm ieteikts iztīrīt maksti ar tvaiku, lai iegūtu papildu enerģiju un tīru dzemdi, kā arī līdzsvarotu hormonus. Jā. Tas ir tieši tik dīvaini, kā tas izklausās: jūs sēžat vai tupat virs ierīces, kas izdala tvaikus un novirza ar garšaugiem piesūcinātus tvaikus jūsu makstī.

Lūk, kāpēc to nevajadzētu to darīt:

Maksts karstāka, nekā tai vajadzētu būt, nav laba ideja. Karstā makstī vairojas sliktās baktērijas.

Lai gan tas varētu izklausīties lieliski un mitrinoši, ūdens to nemitrina. Eļļa mitrina maksti, un tas notiek daudz dabiskākā veidā – ja vien jūs to nenomazgājat tvaicējot.

Nav pierādījumu, ka maksts tvaicēšana sniegtu jebkādus ieguvumus. Pasaules eksperte šajā jomā Dr. Džena Gintere norāda, ka maksts āda ir maiga, jutīga un viegli bojājama. Tās tvaicēšana var izraisīt apdegumus un applaucējumus.

2. Jade olas vai yoni olas

Palieliniet maksts muskuļu tonusu! Sabalansējiet šos hormonus! Palieliniet sievišķo enerģiju! (Kas ir sievišķā enerģija?) Acīmredzot tas notiks, ja jūs paturēsiet akmeni makstī no dažām minūtēm līdz naktij (ideālā gadījumā katru dienu). Kad esat ievietojis nefrītu un yoni olu, jūsu ķermenis var izmantot akmenim raksturīgo enerģiju. Jūsu iegurņa muskuļiem ir jāsatver ola, lai tā noturētos tur, tāpēc tas arī padara jūs stingrāku.

Šeit ir pārsteigums – nav pierādījumu, kas to apstiprinātu.

Olas ir mānīšana — un vēl pie tam dārga. Kamēr mēs runājam par šo tēmu, parunāsim par kristāliem. Dažas sievietes tos ievieto, lai attīrītu dzemdi no sliktās enerģijas. Tāpat kā yoni olas, tas viss ir apmāns. Tā vietā, lai atbrīvotos no sliktās enerģijas, jūs vairosiet sliktas baktērijas, jo kristāli ir poraini.

3. Kūstoši maksts aromatizētāji

Tie bija populāri pirms diviem gadiem. Par laimi, viņi ir mazliet izkrituši no topa.

Tās ir svecītes, kas izgatavotas no dabīgām eļļām, kas satur smaržas un garšas. Tās jālieto katru vakaru, lai palielinātu maksts mitrumu vai padarītu to slidenāku tieši pirms dzimumakta.

Pirmkārt, nepiekrītiet argumentam, ka, ja kaut kas nāk no dabas, tas nekairina. Nātres ir dabiskas, bet jūs taču nevēlaties, lai tur būtu nātres, vai ne?

Ikvienam, kam ir nosliece uz infekcijām vai kairinājumu, vajadzētu izvairīties. Vienkārši izvairīties vispār. Ja ir problēmas ar maksts sausumu, izmantojiet maksts mitrinātāju vai drošu smērvielu (vairāk par to tālāk). Tas būs uz pusi lētāks un faktiski paveiks to pašu darbu.

4. Jebkurš aromātiskais sieviešu higiēnas līdzeklis

Jums NAV nepieciešami aromātiski mazgāšanas līdzekļi, aerosoli, pūderi vai salvetes, lai maksts smaržotu labāk. Jūs lieliski smaržojat bez tiem (un jebkurš partneris, kurš tam nepiekrīt, ir jāizmet kopā ar produktiem, kurus izmantojat).

Mazgāšanas alternatīvas bez smaržas ir piemērotas, taču izvairieties no pārējām.

Vēl nesen bija maz pētījumu par ķīmiskajām vielām, kas atrodamas sieviešu higiēnas līdzekļos un aromatizētajās smērvielās. Tagad mēs zinām, ka vismaz dažas sastāvdaļas var būt toksiskas mūsu ķermenim, un ka maksts un vulvas gļotādas ātri absorbē visas ķīmiskās vielas, tās nemetabolizējot.

5. Maksts dušas

Mūsdienās tās ir mazāk populāras, tomēr dažas sievietes joprojām nevar pilnībā atbrīvoties no atkarības, izmantojot šķidrumu, kas bieži satur etiķi, cepamo sodu, jodu, antiseptiskos līdzekļus un smaržvielas, iešļakstīšanu makstī, lai smaržotu svaigi.

Maksts dušas nepadarīs svaigu, bet, visticamāk, izraisīs maksts smaku, izjaucot smalko maksts pH līdzsvaru, izskalojot labās baktērijas, kas nepieciešamas, lai cīnītos ar infekcijām, izraisot kairinājumu un dedzināšanu.

Maksts duša pēc seksa neizskalos spermu, tāpēc jūs neizvairīsieties no grūtniecības vai seksuāli transmisīvām slimībām. Jā. Dažas sievietes arī tam tic.

6. Dažu zīmolu apakšveļa

Tā izskatās kā parasta apakšveļa, taču tai ir vairāki mikrošķiedras poliestera slāņi, kas uzsūc menstruāciju asinis, lai novērstu to noplūdi uz jūsu drēbēm. Tā paredzēta sievietēm, kurām nepatīk lietot tamponus vai paketes.

Taču ir konstatēts, ka šīs apakšveļas ārējā un iekšējā absorbējošā apvalkā ir bīstamas vielas, kas pazīstamas kā PFAS. Sauktas par “mūžīgām ķimikālijām”, kuras izmanto, lai padarītu produktus izturīgus pret karstumu, eļļu, traipiem un ūdeni.

Šīs vielas var atrast, piemēram, plastmasas pārtikas iepakojumos un nepiedegošos virtuves traukos. Tas ir tieši tik satraucoši, kā izklausās, jo vidē tie viegli nesadalās un var iesūkties jūsu ķermenī un uzkrāties. PFAS var būt saistība ar neregulārām menstruācijām, augstu asinsspiedienu un olnīcu traucējumiem.

Ja joprojām vēlaties šo apakšveļu izmantot, rūpīgi pārbaudiet sīko druku un pārliecinieties, vai tajā nav PFAS.

Kamēr runājam par menstruāciju tēmu…

7. Jūras sūkļi

Tie tiek uzskatīti par “dabisku” alternatīvu tamponu lietošanai, taču eksperta nesaprot, kā var būt dabiski makstī ievietot kaut ko, kas nāk no jūras.

Tie rada ievērojamu drošības risku. Pētījumos atklāts, ka jūras sūkļi var saturēt smilšu, pelējuma, rauga daļiņas un baktērijas Staphylococcus aureus, kas var izraisīt toksisko šoka sindromu.

Tas vēl nav viss: tā kā tie ir strukturēti un raupji, ievietojot tos un izņemot, tie var radīt nelielus skrāpējumus ķermeņa iekšienē, tādējādi baktērijām un citiem nepatīkamiem mikroorganismiem ir vēl vieglāk iekļūt ķermenī.

8. Ledus kubiņi

Dažkārt ieteicama kā daļa no spēles ar temperatūru – erotiski eksperimentēt ar karstu un aukstu erogēnajās zonās. Šo populāru padarīja arī “TikTok” videoklipi, kuros apgalvots, ka ledus kubiņa ievietošana makstī pirms seksa padara to ciešāku. (Tā nav).

Problēma, ievietojot ledu makstī, ir tāda, ka tas var pielipt smalkajai maksts ādai. Ja doma par ādas nolobīšanos jūs neatbaida, pārklājiet to ar prezervatīvu, lai izveidotu barjeru starp to un jums.

9. Atsevišķi ēdieni

Atkal ideja šķiet seksīga. Jūsu partneris kaut ko ievieto jūsu maksts iekšpusē un izbauda gardu orālo seksu. To var darīt ar pārtikas produktiem, kurus varat viegli izņemt: (nemizotiem) banāniem, mazgātu gurķi vai burkānu.

Tomēr drošo saraksts ir īss. Karsti, pikanti un taukaini ēdieni izjauc pH līdzsvaru un kairina visu. Baktērijas MĪL cukurotu pārtiku.

10. Seksa rotaļlietas, kas nav pareizi koptas



Jā, dažas ir paredzētas ievietošanai makstī, taču jūsu makstij tās patiks tikai tad, ja tās būs tīras un tiks lietotas ar lubrikantu.

Lielākā daļa cilvēku ieliek tās atvilktnē nemazgātas, kad tās beiguši lietot, un atkal sniedzas pēc tiem, kad viņi jūtas uzbudināti.

Nedariet tā! Noslaukiet vai nomazgājiet tās ar tīrīšanas līdzekli, kas nesatur ziepes (vai tīrīšanas līdzekli, kas īpaši paredzēts seksa rotaļlietām) gan pirms, gan pēc to lietošanas!

11. Ļaunās smērvielas

Izmantojot bērnu eļļu, jūs dubultojat baktēriju un infekciju iespējamību. Vazelīns satur naftu un dara to pašu. Abi bojā prezervatīvus.

Ja jums nav pie rokas lubrikanta, kokosriekstu eļļa ir labākā izvēle.

Pērkot smērvielas, izvairieties no aromatizētajām – tās satur cukuru, kas var izraisīt infekcijas. Glicerīnu saturošas smērvielas var darīt to pašu. Izvairieties no visām smērvielām, kas satur tādas vielas kā Nonoxynol-9, smaržvielas un parabēnus.