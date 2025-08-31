Bulāns: Šis status dod ieročus tik daudz, lai Ukraina nezaudē, bet uzvarēt viņi arī nevar 1
Daļa sabiedrības šobrīd cer uz būtisku pavērsienu Krievijas karā pret Ukrainu jau šogad, tomēr IT uzņēmuma “Helmes Latvia” vadītājs Viesturs Bulāns TV24 raidījumā “Preses klubs” norāda, ka šāda iespēja ir maz ticama.
“Es domāju, ka tādas super fundamentālas izmaiņas mēs neredzēsim. Te ir vairāki aspekti. Es gan ne līdz galam piekrītu, ka sankcijas un tādas lietas neietekmē Krievijas ekonomiku – ietekmē. Viņi šobrīd kara ekonomikas režīmā darbojās. Tas ir fakts. Un problēmas ir un būs. Karš, nu mēs redzam, ka tas ir tehnoloģiju karš. Un te ir vairāki aspekti,” tā Bulāns.
Viņš uzsvēra, ka Rietumiem pašlaik ir savs ieguvums no tā, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir prognozējams: “Es domāju, ka Rietumiem kaut kādā ziņā, izklausīsies skarbi, ko es teikšu, bet savā ziņā der šis te status Quo. Kāpēc? Tāpēc, ka lai kā mēs Putinu apsaukātu vai daudz apsaukātu par psihu vai vēl kaut ko, viņš ir patiesībā ļoti prognozējams. Prognozējams kaut kādā mērā. Rietumiem tas ir izdevīgi, tāpēc, ka ja mēs atceramies PSRS sabrukumu, tad arī tajā brīdī Rietumi bažījās par to, kas tad tiks pie varas, jo tā ir kodolvalsts. Kam būs pogas.”
Bulāns norādīja, ka status Quo ļauj saglabāt līdzsvaru kaujas laukā: “Un šajā aspektā kaut kādā mērā šis status quo dod ieročus tik daudz, lai gluži Ukraina nezaudē, bet uzvarēt viņi arī nevar. Tā kā, nu, te ir vairāki tie aspekti.”
Runājot par ASV lomu, viņš piebilda: “Ja mēs runājam par Ameriku, es domāju, ka, ja mēs skatāmies uz republikāņiem, tad nav jau tā, ka viņi īpaši mīl Krieviju un Kremli un tā tālāk. Tā kā, te, protams, ir Putina aspekts, bet es domāju, ka viņu republikāņi arī kaut kādā mērā kontrolē. Tā kā, fundamentālas izmaiņas, es domāju, ka mēs šogad neredzēsim.”