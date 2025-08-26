Trampam Nobela prēmija nespīd? Nosaukti 5 iemesli, kāpēc Putins nekad nepārtrauks karu 0
Ja ASV prezidentam Donaldam Trampam izdotos apturēt Krievijas karu pret Ukrainu un panākt ilgstošu mieru, viņš, bez šaubām, būtu pelnījis Nobela prēmiju. Tomēr, lai vienošanās pastāvētu ilgāk par brīdi, kad uz lapas nožūst tinte, tai jābūt pieņemamai abām pusēm, raksta The Hill. Putins nevēlas pārtraukt karu Ukrainā piecu iemeslu dēļ.
Izdevums norāda, ka šobrīd agresoru sodīt tā, kā viņš ir pelnījis, var izrādīties neiespējami. Kompromiss ir neizbēgams – pat ja upurim, šajā gadījumā Ukrainai, tas šķiet nepieņemams.
Rakstā teikts, ka ir divi leģitīmi un noturīgi veidi, kā izbeigt Krievijas-Ukrainas karu. 1. Ukraina un Krievija paraksta vienošanos, kas pilnībā neapmierina nevienu pusi. 2. Krievija labprātīgi atsakās no savas imperiālistiskās kara stratēģijas (kaut gan šāds scenārijs ir maz ticams).
5 iemesli, kāpēc Putins nepārtrauks karu
1. Krievija patiesi tic, ka Ukraina kā valsts jāiznīcina, lai Krievijai būtu iespēja izdzīvot. Putina politiskā un, iespējams, fiziskā izdzīvošana ir tieši atkarīga no kara iznākuma.
2. Kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma krituši vai ievainoti vairāk nekā miljons krievu, bet sankcijas sagrāvušas ekonomiku. Šādos apstākļos valstij pieņemama ir tikai izšķiroša uzvara.
3. Kremlī apzinās, ka kara beigās simtiem tūkstošu demobilizētu karavīru – dusmīgi, agresīvi un bruņoti – var vērsties pret pašu Krievijas sabiedrību. Tas nozīmētu arī krasu noziedzības pieaugumu. Putins saprot, ka izsalkušie un nomocītie karavīri, atgriežoties mājās, varētu gāzt viņa režīmu.
4. Putins ir radījis kara ekonomiku, kas sniedz labumu ievērojamai sabiedrības daļai un dažādām elitēm. Pēc kara pāreja uz patēriņa ekonomiku radītu pielāgošanās grūtības un strauju ekonomikas lejupslīdi.
5. Karš ļauj Putinam uzturēt ilūziju, ka Krievija joprojām ir lielvalsts. Kad karš beigsies, sabiedrība un elites sapratīs, ka viņš padarījis Krieviju par Ķīnas un Ziemeļkorejas piedēkli.
Izdevums secina: ja Tramps patiesi vēlas iegūt Nobela miera prēmiju, viņam jākoncentrējas uz kara galveno cēloni – Putinu. Viss pārējais nozīmēs tikai viltus mieru.