“Neredzēti apjomi!” Ukraina kļuvusi par visvairāk mīnētāko valsti pasaulē 0

14:59, 26. augusts 2025
Kā ziņo ārvalstu mediji, Ukrainā ir jau vairāk nekā 1 miljons mīnu un sprāgstvielu. Ukraina ir piesārņota ar tām, radot cilvēkiem nopietnus draudus.

Ekspertu aplēses liecina, ka apmēram ceturtdaļa Ukrainas teritorijas ir piesārņota ar mīnām un sprāgstvielām. Pat ja tās neuzsprāgst uzreiz, vienmēr pastāv iespēja, ka kaut kas eksplodēs vēlāk.

Ukrainas iedzīvotāju ceļi vairs nav droši. Divas nedēļas atpakaļ kāda ģimene gāja bojā uz ceļa, pa kuru viņi brauca gadiem. Mīnas dēļ…

Vietējie aktīvisti apstiprina: incidentu ar mīnām skaits ir tik liels, ka daži iedzīvotāji pat vairs nepaziņo par tiem militārajām iestādēm.

Līdzīga traģēdija notika arī dienvidos – Hersonā. Vietējā iedzīvotāja Ļudmila Krivorotko zaudēja divus bērnus Krievijas mīnas dēļ uz civilā ceļa.

“Divi mani bērni – mans 19 gadus vecais dēls un 22 gadus vecā meita – gāja bojā uz vietas. Es zaudēju samaņu, bet mana jaunākā meita guva smagus ievainojumus. Mans 14 gadus vecais dēls Mihails guva smadzeņu satricinājumu, bet viņš mūs izvilka no automašīnas,” stāsta viņa.

Viņai un bērniem izdevās nokļūt līdz tuvākajai ciemata vietai, kur viņus izglāba Ukrainas karavīri.

