3 ikdienas paradumi, kas var izraisīt insultu: neirologs brīdina arī par pumpu spiešanu 0
Kad mēs domājam par insulta profilaksi, parasti koncentrējamies uz lielajiem dzīvesveida faktoriem: asinsspiediena kontroli, sabalansētu uzturu, fiziskajām aktivitātēm un smēķēšanas atmešanu. Tomēr daži ikdienas ieradumi sevī slēpj riskus, par kuriem lielākā daļa no mums pat neaizdomājas.
Sertificēts neirologs, medicīnas doktors Baibings Čens nesen portālā EatingWell dalījās ar trim izplatītiem ieradumiem, no kuriem viņš personīgi izvairās. Lai gan šie riski ir reti, tie ir nopietni, un savā praksē ārsts ir pieredzējis gadījumus, kad šķietami nevainīga rīcība noved pie smagām sekām.