Tas būtu uzbrukums visai Eiropai! Rinkēvičs brīdina par bīstamu scenāriju Baltijā 0
Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs intervijā televīzijas kanālam “TVP World” norādījis, ka NATO jābūt gatavai arī sliktākajiem iespējamajiem scenārijiem, jo Krievija joprojām ir bīstams un neprognozējams spēlētājs, pat laikā, kad tiek meklēti diplomātiski risinājumi kara izbeigšanai Ukrainā.
Raidījumā “On the Record” Rinkēvičs uzsvēra, ka jebkāds Krievijas uzbrukums Latvijai, Lietuvai vai Igaunijai nebūtu uzskatāms tikai par draudu Baltijas reģionam, bet gan par uzbrukumu visai NATO un Eiropas Savienībai.
“Ja notiktu uzbrukums Baltijas valstīm, tas būtu uzbrukums NATO un Eiropai,” sacīja prezidents, piebilstot, ka šāds scenārijs neizbēgami iesaistītu arī Poliju, Vāciju, Apvienoto Karalisti un visas pārējās NATO dalībvalstis.
NATO austrumu flangs
Prezidents norādīja, ka Krievijas nākamo soli šobrīd ir grūti prognozēt. Pēc viņa teiktā, Maskavai nav izdevies gūt izšķirošu uzvaru Ukrainā, vienlaikus pieaug ekonomiskais spiediens un redzamas sabiedrības neapmierinātības pazīmes pašā Krievijā.
“Jo labāk būsim sagatavoti, jo mazāk parādīsim, ka baidāmies,” uzsvēra Rinkēvičs.
Viņš arī atklāja, ka Latvija cieši sadarbojas ar Ukrainu aizsardzības jomā, tostarp dronu un pretdronu tehnoloģiju attīstībā. Prezidents pauda cerību, ka tuvākajā laikā tiks noslēgta atsevišķa Latvijas un Ukrainas aizsardzības sadarbības vienošanās.
Tāpat viņš norādīja, ka Amerikas Savienotās Valstis joprojām ir neaizstājams partneris Eiropas drošībā, tomēr Eiropai pašai ir vairāk jāiegulda savā aizsardzībā un jāstiprina sadarbība starp Ziemeļvalstīm, Baltijas valstīm, Poliju un Vāciju.
Sarunas par Ukrainu
Runājot par karu Ukrainā, Rinkēvičs komentēja Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska neseno publisko vēstuli Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, kurā tika izteikts piedāvājums atsākt tiešas sarunas.
Prezidents uzsvēra, ka Zelenska vēstule precīzi raksturo Krievijas pašreizējo situāciju un izklāsta Ukrainas nosacījumus iespējamam pamieram.
Tomēr viņš brīdināja negaidīt strauju progresu.
“Šobrīd mana personīgā sajūta ir tāda, ka vēl neesam nonākuši līdz brīdim, kad Krievija būtu gatava būtiski mainīt savu rīcību un sēsties pie sarunu galda,” sacīja Rinkēvičs.
Viņš atkārtoti pauda viedokli, ka jēgpilnas sarunas kļūs iespējamas tikai tad, kad Maskava sapratīs, ka karu nav iespējams uzvarēt.
Pēc prezidenta domām, Kremlis, iespējams, kļūdaini pieņēmis, ka varēs apiet Ukrainu un panākt sev izdevīgākus nosacījumus citos sarunu formātos. Tāpēc Eiropai jāturpina atbalstīt Ukrainu un saglabāt sankcijas pret Krieviju.
Rinkēvičs uzsvēra, ka jebkādi mēģinājumi atstāt Ukrainu ārpus sarunu procesa būs lemti neveiksmei.