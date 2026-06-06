29 dīvainības, kas eiropiešiem šķiet pilnīgi ikdienišķas, bet pārsteidz amerikāņus 0
Gandrīz katrā Eiropas valstī iespējams atrast kādu unikālu tradīciju vai paražu, tomēr ir kaut kas tāds, kas tās visas vieno – šis kontinents krasi atšķiras no ASV. Daudzi amerikāņi, ceļojot pa Eiropu, mēdz neizpratnē saraukt pieri par vietējām tradīcijām un sabiedrības normām un ar piedzīvoto dalīties internetā.
Jāpiebilst, ka arī ASV ir daudz lietu, kas šķiet dīvainas pārējai pasaulei. Bet tur jau tā sāls – cilvēks ceļojot iepazīst citu cilvēku dzīvesveidu, vienlaikus paplašinot savu priekšstatu par pasauli.
Piedāvājam ielūkoties sarakstā ar lietām, kas amerikāņiem Eiropā šķiet visdīvainākās.
Olas istabas temperatūrā
ASV olas tiek īpaši apstrādātas pret salmonelozi – tās mazgā un apsmidzina ar dezinfekcijas līdzekli. Šis process noņem olas dabisko aizsargkārtiņu, tāpēc tās obligāti jāglabā ledusskapī, lai nepieļautu baktēriju iekļūšanu.
Eiropā saimniecības vistas vakcinē pret salmonellu, nevis mazgā olas, līdz ar to aizsargkārtiņa paliek neskarta un olas var droši glabāt plauktā.
Zīdaiņu atstāšana ārā
Piemēram, Dānijā, vecāki bieži atstāj savus mazuļus ārā ratiņos, kamēr paši dodas restorānā vai veikalā. Tā ir daļa no kultūras – tur nepastāv bailes, ka kāds varētu bērnu nolaupīt.
Vecas celtnes
Ja ASV ēka ir celta 1800. gadā, tā skaitās vēsturiski ļoti nozīmīga. Eiropā ēkas ik uz soļa ir simtiem gadu vecākas.