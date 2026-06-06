FOTO: LETA

VIDEO. “Cik ilgi mēs spēlēsim krievu ruleti ar savām dzīvībām?!” Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rīgā nobrucis sestā stāva dzīvokļa balkons 13

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LETA
17:15, 6. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Staiceles ielā 11, Rīgā, nobrucis sestā stāva dzīvokļa balkons, noskaidroja aģentūra LETA.

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Kā aģentūrai LETA norādīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) izsaukums uz notikuma vietu saņemts pagājušajā naktī, un VUGD apsekojis un norobežojis teritoriju. Notikumā cietušo nav.

Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļas vadītājs Uģis Vidauskis aģentūrai LETA pauda, ka pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta speciālisti šo vietu sestdien apsekojot.

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Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļas vadītājs Uģis Vidauskis aģentūrai LETA pauda, ka pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta būvinspektors vietu apsekojis, un aizliegts izmantot konkrētās sekcijas balkonus. Tāpat esot jāpieaicina sertificēts būvspeciālists, lai veiktu balkonu tehnisko izpēti. Viņš norādīja, ka “Rīgas namu pārvaldnieks” darbojas notikuma vietā un veica norobežošanu.

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