Denali kalnu ainava
Denali kalnu ainava
Foto. pexels-john-fairchild

VIDEO. Ārzemju alpīnists parāda Denali nogāzi, pa kuru, iespējams, krita latvieši 0

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LA.LV
11:20, 6. jūnijs 2026
Ziņas

Jau vēstīts, ka, krītot no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali stāvas nogāzes, maija izskaņā bojā gāja trīs alpīnisti no Latvijas – Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kunigs-Salaks. Vēl viens ekspedīcijas dalībnieks – Bilzēns – smagā stāvoklī tika nogādāts slimnīcā Ankoridžā. Ārstiem nav bažu par viņa dzīvību un viņa stāvoklis ir stabils, vēlāk vēstīja Latvijas Alpīnistu savienība (LAS), atsaucoties uz Latvijas vēstniecības ASV Konsulārās nodaļas sniegto informāciju.

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Tikmēr pārējie trīs ekspedīcijas dalībnieki – Puriņš, Edgars Madžulis un Guntis Svariņš – ar glābēju palīdzību tika evakuēti no kalna. Diviem no viņiem tika konstatēti apsaldējumi.

Atbilstoši ASV Nacionālo parku dienesta sniegtajai informācijai negadījums notika kāpiena posmā starp kalna augšējo starpnometni (“High Camp”) un Denali pāreju (“Denali Pass”), sākoties no vietas, kas atrodas tuvu Denali pārejai aptuveni 18 200 pēdu jeb 5545 metru (m) augstumā. Tomēr vietas apraksts neko daudz neizsaka – piekritīsiet, ka vieglāk saprast vizuāli.

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Sociālajā medijā “TikTok”, atbildot uz latvietes lūgumu, kāds ārzemju alpīnists ir publicējis video ar iespējamo nogāzi, pa kuru krita mūsu alpīnisti. Lūk, viņa video:

@fig_adam Replying to @Beate Zagare #denali #alaska #mountaineering ♬ original sound – Fig.adam

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