Izkrīt mati? Šie ir 7 visbiežāk sastopamie cēloņi, kurus iespējams novērst paša spēkiem 0
Matu izkrišana ir problēma, ar kuru saskaras daudzas sievietes (un ne tikai!). Lai gan noteikts matu daudzums izkrīt katram no mums, pastiprināta izkrišana var liecināt par dziļākām problēmām – nereti saistītām ar dzīvesveidu, veselību vai kopšanas ieradumiem. Lūk, 7 biežākie matu izkrišanas iemesli un veidi, kā tos novērst.
1. Uzturvielu trūkums – mati cieš no nepareizas ēšanas
Ja uzturs ir vienveidīgs, tas atspoguļojas arī matu veselībā. Diētas, kas izslēdz svarīgas uzturvielas, piemēram, dzelzi, cinku, biotīnu un olbaltumvielas, var izraisīt pastiprinātu matu izkrišanu. Sabalansēts uzturs ir būtisks ne tikai veselībai kopumā, bet arī matu skaistumam. Īpaši kaitīgas ir “avārijas diētas”, kas ātri noved pie svara zuduma, bet arī barības vielu deficīta.