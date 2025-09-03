#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: FreePik

Būtiskākie izaicinājumi un ieguvumi attiecībās, kurās pārim ir liela gadu starpība 0

kokteilis.lv
22:03, 3. septembris 2025
Kokteilis Mīli

Vecuma atšķirības attiecībās kļūst arvien pamanāmākas, ne tikai starp slavenībām, bet arī sabiedrībā kopumā. Speciālisti uzsver, ka arī šādas attiecības var būt piepildītas un saskanīgas. Tajā pašā laikā tās var nest līdzi noteiktus izaicinājumus, kas gan bieži vien nav sveši arī pāriem ar mazu gadu starpību.

Reklāma
Reklāma
Ukraiņi atraduši Kremļa vājo vietu: analītiķi prognozē, ka tieši tas liks Putinam mesties uz ceļiem
Kokteilis
Ja sieviete tevi patiesi mīl, viņa regulāri teiks šīs 4 lietas 1
Kokteilis
Šajos sešos datumos dzimst visgudrākie cilvēki: vai esi starp viņiem?
Lasīt citas ziņas

Saskaņā ar 2022. gada Ipsos aptauju gandrīz 40% amerikāņu ir bijuši attiecībās, kur vecuma starpība pārsniedz 10 gadus. Arī iepazīšanās lietotņu dati rāda, ka cilvēki kļūst atvērtāki attiecībām ārpus tradicionālā vienaudžu rāmja.

Tomēr statistika liecina, ka šādas attiecības joprojām nav tik bieži sastopamas. ASV vien 8,5% heteroseksuālo pāru laulībā šķir vismaz 10 gadi. Turklāt tikai 1,3% no šiem pāriem sieviete ir vecāka par vīrieti.

CITI ŠOBRĪD LASA
Basketbola fani neizpratnē: “Kāpēc VIP vietās sēž slavenības, nevis sportistu ģimenes?”
Evika Siliņa atklāj, kas runāts Ziemeļvalstu un Baltijas valstu līderu sanāksmē: “Šobrīd nevaram vilcināties!”
Ekonomikas ministrija pieprasīs “Rīgas siltuma” vadības atstādināšanu

Savukārt viendzimuma pāros vecuma starpība ir biežāk sastopama – ceturtdaļā vīriešu pāru un 15% sieviešu pāru.

Sertificētā seksoloģe un psihoterapeite Holija Vuda norāda: “Attiecībās, kur ir vecuma starpība, partneri bieži dalās ar atšķirīgu pieredzi un redzējumu uz dzīvi. Tas var būt ļoti bagātinoši.”

Šādas attiecības sniedz iespēju vienam otru papildināt gan ar zināšanām, gan ar plašāku skatījumu uz pasauli.

Daudziem partneriem, īpaši pēc 30 gadu vecuma, kļūst svarīgāka dzīves skaidrība, briedums un līdzīgas vērtības. Piemēram, 31 gadu veca sieviete stāsta, ka viņai bija grūti atrast vienaudžus ar līdzīgiem mērķiem. Tikmēr viņas 47 gadus vecais partneris jau bija profesionāli nostabilizējies un zināja, ko vēlas no dzīves.

Citā stāstā, sieviete no Sentluisas dzīvoja kopā ar vīrieti, kurš bija par 23 gadiem jaunāks. Viņa attiecības raksturoja kā patiesas un aizraujošas, taču atzina, ka laika gaitā viņu dzīves ritms kļuva pārāk atšķirīgs:

“Es vairs negribēju iet uz klubiem, bet viņš nesaprata manas rūpes par pusaudžu bērniem.”

LGBTQ+ attiecībās – kopīga pieredze vieno

Lielas vecuma starpības attiecībām viendzimuma pāros ir savas īpatnības. Nereti vecākais partneris sniedz dziļāku izpratni par kopienas vēsturi un dzīvi laikā, kad homoseksualitāte vēl bija tabu.

Savukārt jaunākais partneris var ienest attiecībās svaigumu un optimismu. Šī pieredzes maiņa var padarīt attiecības sirsnīgākas un atvērtākas.

Viens no būtiskākajiem izaicinājumiem, par ko runā psihologi, ir iespējamā nevienlīdzība, piemēram, ja viens no partneriem ir finansiāli atkarīgs no otra vai ieņem augstāku amatu. Ja attiecībās valda nevienlīdzīga vara, tas var radīt spriedzi.

Reklāma
Reklāma

Ar laiku arī dzīves posmu atšķirības kļūst izteiktākas – viens vēl tikai ceļ karjeru, kamēr otrs domā par mierīgāku dzīvi. Tāpat jāņem vērā arī veselības jautājumi,piemēram, gadu starpība nozīmē, ka kādā brīdī jaunākais partneris, iespējams, kļūs par atbalstu vai pat aprūpētāju.

Vai šādas attiecības var būt laimīgas?

Noteikti, ja abiem partneriem ir skaidri mērķi, savstarpēja cieņa un vēlme risināt svarīgus jautājumus.

Eksperti iesaka:

  1. atklāti runāt par vērtībām, nākotnes iecerēm un cerībām;
  2. pieņemt atšķirības kā iespēju augt un iemācīties kaut ko jaunu;
  3. savlaicīgi pārrunāt veselības un kopdzīves jautājumus;
  4. nospraust veselīgas robežas ar apkārtējiem, īpaši, ja attiecības saskaras ar nosodījumu.</liVecuma starpība pati par sevi nav šķērslis laimīgām attiecībām. Galvenais ir savstarpēja cieņa, vēlme saprasties un gatavība augt kopā. Kā uzsver eksperti: “Vecums ir tikai skaitlis – svarīgāk ir tas, kā pāris kopīgi risina dzīves izaicinājumus.”
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
5 sieviešu īpašības, kuras dievina vīrieši
Kokteilis
6 “dīvainas” lietas, kurām vīrieši uzreiz pievērš uzmanību, pirmo reizi satiekot sievieti
Veselam
Nav iespējams glābt, bet vari būt blakus: kā atbalstīt partneri depresijas laikā un neaizmirst par sevi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.