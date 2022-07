SIA „Centrālā laboratorija” valdes locekle, Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore Jeļena Storoženko. Publicitātes foto

„Centrālā laboratorija": Laboratoriski pozitīvi vīrushepatīta C antivielu rezultāti ir konstatēti salīdzinoši bieži







„Centrālajā laboratorijā” ir veikts apjomīgs vīrushepatīta C skrīnings, kurā 3068 laboratoriskās bezmaksas pārbaudēs* antivielu pret vīrushepatīta C noteikšanai atklāti 97 pozitīvi gadījumi. Tas ir 2,9% no visiem izmeklējumiem un vērtējams kā salīdzinoši augsts rādītājs, uzsver SIA „Centrālā laboratorija” valdes locekle, Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore Jeļena Storoženko.

“Vīrushepatīta C diagnostikā laboratorijas loma ir ļoti nozīmīga, jo tas ir vienīgais veids, kā noteikt, vai cilvēka organisms ir bijis saskarē ar C hepatīta vīrusu. Pirmais izmeklēšanas solis – laboratoriski pārbaudīt antivielu klātbūtni. Ja rezultāts ir pozitīvs, notiek tālākā izmeklēšana. Vispirms jānoskaidro, vai pacients kādreiz ir pārslimojis šo infekciju, pat varbūt nemaz to nepamanot, – tad turpmāka izmeklēšana uz vīrusa antigēnu vai RNS klātbūtni būs negatīva. Savukārt, ja pacientam pašlaik ir akūts vai, iespējams, hronisks vīrushepatīts C, – tad minētie rādītāji visticamāk būs pozitīvi.

Hroniska vīrushepatīta C gadījumā ir īpaši svarīgi veikt laboratoriskos izmeklējumus, lai noskaidrotu, vai pielietotā terapija ir efektīva. Šādos gadījumos obligāti nosaka C hepatīta vīrusa RNS koncentrāciju vai vīrusa slodzi pacienta asinīs. Pašlaik Latvijā ir pieejama efektīva valsts apmaksāta terapija, un slimība mūsdienās tiek ārstēta ar labiem rezultātiem. Jāatceras, ka pret vīrushepatītu C nav pieejama vakcinācija. Tāpēc, ņemot vērā salīdzinoši augsto slimības izplatību Latvijā, aicinu būt atbildīgiem par savu veselību un veikt pirmo soli slimības atklāšanai,” skaidro „Centrālās laboratorijas” valdes locekle, Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore Jeļena Storoženko.

Valsts apmaksā izmeklējumus uz vīrushepatītu C ar ģimenes ārsta vai cita speciālista nosūtījumu.

Mūsu valstī veikts epidemioloģiskais pētījums liecina, ka ar vīrushepatītu C Latvijā ir inficēti aptuveni 40 000 iedzīvotāju. Domājams, ka šis skaits ir daudz lielāks, jo ne visi inficētie ir veikuši izmeklējumu laboratorijā, tādējādiaizvien par savu inficēšanos nezina.

2010. gadā Pasaules Veselības organizācija noteica Pasaules hepatīta dienu, ko atzīmē 28. jūlijā. Katru gadu šai dienai ir savs sauklis, un šogad tas ir: „Es nevaru gaidīt!” Es nevaru gaidīt, kad mani inficēs kāds, kurš nav testēts. Es nevaru gaidīt, kad man draudēs aknu ciroze vai aknu vēzis. Es nevaru gaidīt, es pārbaudos uz C hepatītu.”

* sadarbībā ar SIA „AbbVie”