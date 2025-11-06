Cērps: Paļaušanās uz 1. pensiju līmeni ir ļoti problemātiska 0
TV24 raidījumā “Naudas cena”, diskutējot par kreditēšanu un uzkrājumiem, Finanšu nozares asociācijas (FNA) vadītājs Uldis Cērps atzina, ka tiem, kuri pensionējoties būs bez uzkrājumiem, atliks cerēt, ka “esošie strādājošie maksās esošajiem pensionāriem, bet, kā mēs zinām, esošo strādājošo procentuāli kļūst aizvien mazāk, bet pensionāru – vairāk.”
Cērps skaidro, kur Latvijā ir uzkrāta nauda: “Vienīgā nopietnā nauda ir uzkrāta mājsaimniecībās un depozītos – 11,5 miljardi, otrajā pensiju līmenī – gandrīz desmit miljardi un cik ir uzkrāti brīvprātīgajos uzkrājumos? Šī summa pat nesasniedz vienu miljardu,” tā Cērps. Par ko tas liecina? Pēc FNA vadītāja teiktā tas nozīmē, ka tie, kuri krāj, nogulda, investē – tiem būs reāla nauda, kuru viņi saņems, dodoties pensijā. Savukārt tiem, kuri neko nebūs uzkrājuši, būs jāpaļaujas tikai uz 1. pensiju līmeni. Taču tas nenozīmē neko spožu.
“Tā faktiski ir cerība, ka esošie strādājošie maksās esošajiem pensionāriem. Kā mēs zinām, esošo strādājošo procentuāli kļūst aizvien mazāk, bet pensionāru – vairāk. Līdz ar to paļaušanās uz 1. pensiju līmeni var būt problemātiska.” Cēps norāda, ka, protams, šim ir iespējami risinājumi, taču jāņem vērā, cik ekonomiski konkurētspējīgā valstī mēs dzīvojam un cik lielus nodokļus maksājam.
Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”.