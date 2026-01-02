Nē, tās nav tāpēc, lai zinātu, kad pārslēgt ātrumus: lūk, kam patiesībā paredzētas sarkanās atzīmes auto spidometrā 0
Gandrīz katrs autovadītājs ir pamanījis sarkanās atzīmes uz sava auto spidometra. Tās visbiežāk atrodas pie 30 km/h, 50 km/h, bet dažos automobiļos arī pie 120 km/h. Ilgu laiku šoferi mēģinājuši saprast, kāpēc tās tur vispār ir, un daudzi pieļāvuši, ka tās norāda brīdi, kad, braucot ar mehānisko kārbu, jāpārslēdz pārnesums.
Taču tādas pašas svītriņas ir arī automašīnām ar automātisko transmisiju, kur pārnesumu pārslēgšana vadītājam nemaz nav jāveic. Tātad ar tehnisku darbību tām nav nekādas saistības.
Patiesībā šo atzīmju nozīme ir pavisam citāda. Tās tiek veidotas automobiļiem, kas paredzēti Eiropas tirgum, un kalpo kā vizuāls orientieris populārākajiem ātruma ierobežojumiem uz Eiropas ceļiem. Pilsētās parasti ir noteikts ātruma ierobežojums līdz 50 km/h, bet dzīvojamo zonu un īpaši bīstamu posmu tuvumā ātrums bieži vien tiek samazināts līdz 30 km/h. Savukārt uz automaģistrālēm daudzās valstīs atļautais ātrums sasniedz 120 km/h. Tādēļ autovadītājs, pat nejauši ieskatoties spidometrā, ātri uztver, kur atrodas visbiežāk sastopamie ātruma limiti.
Lai gan Latvijā ir arī citi ātruma ierobežojumi, Eiropas auto ražotāji šīs atzīmes Sarkanās svītriņas palīdz vieglāk orientēties uz ārvalstu ceļiem un saprast, kādi ātruma ierobežojumi citviet ir visbiežāk sastopami.
Tātad, ja nākamreiz spidometrā pamanīsi šīs sarkanās atzīmes, zini, ka tās nav domātas pārnesumu pārslēgšanai, bet gan kalpo kā neliels ceļvedis Eiropas ceļu ātruma noteikumos.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.