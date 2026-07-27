Viena no lielākajām Krievijas bankām sāk ierobežot klientu kontus: cilvēki ziņo, ka vairs nevar izņemt savu naudu 0
Viena no lielākajām Krievijas valstij piederošajām bankām VTB nonākusi uzmanības centrā pēc tam, kad klienti sākuši ziņot par problēmām piekļūt saviem kontiem un veikt finanšu darījumus. Par situāciju vēsta ietekmīgais Krievijas “Telegram” kanāls “Moscow Pool”, kas notiekošo saista ar bankas likviditātes problēmām.
Pēc kanāla publiskotās informācijas, VTB klienti sūdzas par ierobežojumiem, kas skar piekļuvi viņu līdzekļiem. Daļa cilvēku norāda, ka nevar brīvi izņemt naudu, veikt pārskaitījumus vai pārvaldīt savus uzkrājumus.
Kanālā vēstīts, ka šādas problēmas tik lielā bankā var radīt satraukumu arī citu noguldītāju vidū. Pēc tā paustā, ja klientiem rodas bažas par piekļuvi saviem līdzekļiem, viņi cenšas pēc iespējas ātrāk izņemt naudu, kas savukārt var vēl vairāk pasliktināt bankas likviditātes situāciju.
Tikmēr ne Krievijas Centrālā banka, ne Kremlis līdz šim publiski nav komentējuši izskanējušo informāciju. Tāpat nav sniegts oficiāls apstiprinājums, ka VTB būtu ieviesusi plašus ierobežojumus klientu kontiem vai saskartos ar maksātspējas problēmām.
VTB ir viena no lielākajām Krievijas bankām, kurā vairākuma akciju īpašniece ir Krievijas valsts. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā banka nonāca Rietumvalstu sankciju sarakstos, un tās darbība starptautiskajos finanšu tirgos ir būtiski ierobežota.