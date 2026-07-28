Foto: LETA

Laiks strauji mainīsies: sinoptiķi brīdina par lietu un pērkona negaisu 0

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LETA
7:06, 28. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Otrdien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes, prognozē sinoptiķi.

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Lielākā skaitā lietus un negaisa mākoņi veidosies pēcpusdienā valsts austrumu, dienvidaustrumu daļā.

Rietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 9-14 metriem sekundē, negaisa laikā iespējamas stiprākas brāzmas.

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Starp mākoņiem spīdot saulei, gaiss iesils līdz +18..+22 grādiem.

Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Vējam mēreni pūšot no rietumiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +21 grādam.

Laikapstākļus ietekmē ciklona dienvidu mala. Atmosfēras spiediens 1003-1007 hektopaskāli jūras līmenī.

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