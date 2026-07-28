Laiks strauji mainīsies: sinoptiķi brīdina par lietu un pērkona negaisu 0
Otrdien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes, prognozē sinoptiķi.
Lielākā skaitā lietus un negaisa mākoņi veidosies pēcpusdienā valsts austrumu, dienvidaustrumu daļā.
Rietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 9-14 metriem sekundē, negaisa laikā iespējamas stiprākas brāzmas.
Starp mākoņiem spīdot saulei, gaiss iesils līdz +18..+22 grādiem.
Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Vējam mēreni pūšot no rietumiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +21 grādam.
Laikapstākļus ietekmē ciklona dienvidu mala. Atmosfēras spiediens 1003-1007 hektopaskāli jūras līmenī.