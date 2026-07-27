VIDEO. “Vienkārši pretīgi redzēt, ka kaut kas šāds Latvijā notiek!” Svētku gājiens Sabilē izraisa pamatīgu sašutumu 81
25.jūlijā notika Sabiles Vīna svētku gājiens. Par to informējot vietnē “Facebook”, Sabiles Kultūras nams vēstīja: “Ļaujies dullībai un kļūsti par daļu no Sabiles Vīna svētku teatralizētā gājiena! Šogad teatralizētais gājiens nes nosaukumu “Cirks aizbrauc, klauni paliek!” — un mēs meklējam tieši tevi, lai Sabiles ielās ienestu krāsas, humoru un radošu trakumu!”
Šis pasākums – gājiens – internetā ir izraisījis pamatīgu viedokļu vētru – daudzi soctīklotāji pasākumu vērtē ar šausmām, bet citi norāda, ka ir jāmāk pasmieties. Publicētie viedokļi ir daudz. Lūk, ieskats spilgtākajos:
“Šodien redzēju video no Sabiles svētku gājiena, un, godīgi sakot, nesapratu, kur tur ir humors. Pārģērbties par “indieti ar Bolt somu” nav drosmīga satīra par kādu sabiedrības problēmu. Tas ir joks, kas balstās uz migrantu tēlu kā izsmiekla objektu un konkrētas cilvēku grupas pārvēršanu par karikatūru. Un te nav runa par to, ka kāds “nesaprot melno humoru”. Dažreiz aiz frāzes “tas taču tikai joks” slēpjas vienkārši ļoti sekls humors, kur vienīgais āķis ir tas, ka tiek izmantota kādas tautības vai izcelsmes cilvēku grupa.”
“Prieks, ka mums vēl ir humora izjūta saistībā ar šiem inženieriem.”
“Mēģinu izdomāt precīzāko formulējumu tam sveškaunam, kas rodas, skatoties Sabiles vīna svētku gājiena video. Ļergas, nevis vīna svētki. Iedomājos kādu Anglijas ciemu, kur svētku gājienā izvestu “latviešus” – ar birstēm, lupatām, šampinjonu groziem un senākās profesijas atribūtiem. Pilnīgi nenosmieties, cik asprātīgi būtu, vai ne? #sveškauns”
“Sabiles vīna svētki 2026. – vienkārši pretīgi redzēt, ka kaut kas šāds Latvijā notiek. Pieauguši cilvēki normalizē rasismu un arī parāda saviem bērniem, ka tas ir “ok”. Daļa cilvēku šajā valstī nodirš citas kultūras, bet tajā pašā laikā uzvedas šādi. Nu, nav šis normāli, un nekad arī nebūs. Kauns par šādiem “civilizētiem” cilvēkiem.”
“Rasistisku un stereotipisku karikatūru iekļaušana izklaides un kultūras pasākuma programmā ir pamatvērtību degradācija. Cieņa pret cilvēkiem nav izvēles jautājums – tai vajadzētu būt civilizētas sabiedrības pamatnormai.”
Arī komentāru sadaļā viedokļi krasi atšķiras:
Daļa lietotāju piekrīt, ka šāds humors robežojas ar ņirgāšanos: “Grūti šo nosaukt par humoru. Tā ir ņirgāšanās.”
Cita soctīklotāja piebilst: “Lai vai kā nepatiktu viņi, tādi joki liekas tizli, apmēram pamatskolas līmenī.”
Vēl kāda komentētāja norāda, ka sabiedrībā nereti vērojami dubultstandarti: “Ja kāds šādi pajokotu par latviešiem, sašutums būtu milzīgs. Jokot par citu tautību cilvēkiem daudziem šķiet pieņemami.”
Savukārt citi uzskatīja, ka notikušais ir satīra par aktuālām sabiedrības norisēm, nevis uzbrukums konkrētai tautībai. “Gaumīgi, satīriski, teatrāli… par sabiedrībā aktuālu problēmu. Man patika,” raksta kāds komentētājs.
Vēl kāds īsi piebilst: “Melnais humors.”
Vienlaikus komentāru sadāļā izskanēja arī personiski stāsti. Kāds lietotājs rakstīja, ka brīdī, kad viņa automašīna bija salūzusi, neviens no garāmbraucošajiem latviešiem neesot apstājies palīdzēt, bet palīdzību snieguši tieši indieši.
Tikmēr citi komentētāji norādīja, ka Sabiles svētku gājienos satīra un dažādu sabiedrībā aktuālu tēmu apspēlēšana bijusi ierasta arī iepriekš.
Situāciju komentē Jānis Rimicāns, “Bolt Food” vadītājs Latvijā un SIA “Bolt Services LV” valdes loceklis: “Bolt Food” zīmola izmantošana šajā kontekstā netika saskaņota ar “Bolt” un nekādā veidā neatspoguļo mūsu vērtības un nepārstāv uzņēmuma nostāju. “Bolt” neatbalsta un nepieļauj nekāda veida diskrimināciju vai rasismu. Mēs neatbalstām mūsu nosaukuma, logo vai citu zīmola elementu izmantošanu saistībā ar diskriminējošu, rasistisku vai citādi aizskarošu saturu.
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