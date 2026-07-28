Trīs dienas jārēķinās ar izmaiņām: Rīgā slēgs ielas un ierobežos satiksmi 0
No šodienas līdz 30. jūlijam Austrālijas ģenerālgubernatores Semas Mostinas vizītes laikā vairākās Rīgas ielās ierobežos satiksmi, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa..
No šodienas plkst. 7 līdz 30. jūlija plkst. 17 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Teātra ielas abās pusēs posmā no Aspazijas bulvāra līdz Vaļņu ielai un Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, 50 metru garā posmā no Teātra ielas virzienā uz Kaļķu ielu.
Šodien nepieciešamības gadījumā satiksme tiks ierobežota vai īslaicīgi slēgta Rātslaukumā un Latviešu strēlnieku laukumā, kā arī Vecrīgā delegācijas pārvietošanās maršrutā.
29. jūlijā no plkst. 7 līdz 22 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana būs aizliegta Pils laukumā, Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Pils laukumam un Mazās Pils ielas posmā no Daugavas gātes līdz Pils laukumam.
Savukārt no plkst. 7 līdz 12 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana būs aizliegta Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Smilšu ielu, Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Teātra ielu, kā arī Brīvības laukumā.
No plkst. 7 līdz 15 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana būs aizliegta arī Brīvības bulvāra labajā pusē, posmā no Rīgas apgabaltiesas ēkas līdz Elizabetes ielai un nepieciešamības gadījumā satiksme tiks ierobežota vai īslaicīgi slēgta Pils laukuma un Torņa ielas krustojumā pie Latvijas Bankas ēkas, Pils laukuma un Citadeles ielas krustojumā, Poļu gātes un Pils ielas krustojumā, Pils laukumā, Poļu gātē un Daugavas gātē, kā arī Brīvības laukumā.
Savukārt 30. jūlijā no plkst. 7 līdz 17 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana būs aizliegta Jāņa Rozentāla laukumā 1.
Nepieciešamības gadījumā satiksme tiks ierobežota vai īslaicīgi slēgta laukumā pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas Uzvaras bulvārī 2 un Kalnciema ielas kreisajā pusē posmā no Slokas ielas līdz Kaktu ielai.
Sabiedriskā transporta satiksme un gājēju kustība pie delegācijas pārstāvju apmeklējamiem objektiem tiks regulēta atbilstoši nepieciešamībai.