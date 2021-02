Foto: AFP/Scanpix/LETA

Ceturtdien Latvijā reģistrēti 725 jauni Covid-19 gadījumi. Astoņi sasirgušie miruši







Ceturtdien Latvijā atklāti 725 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par astoņu ar Covid-19 sasirgušu personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Starp mirušajiem viens cilvēks bijis vecumā no 40 līdz 49 gadiem, viens – vecumā no 50 līdz 59 gadiem, viens – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, trīs – vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl viens – vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Ceturtdien Latvijā veikti 12 715 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem nokrities no 6,6% līdz 5,7%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits līdz šim sasniedzis 84 983, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits – 1601 jeb 1,88% no visiem, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju patlaban ir nokrities līdz 496,6 gadījumiem.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā saslimšana ar Covid-19 Latvijā apstiprināta 9474 personām.