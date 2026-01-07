Ceturtdien saglabāsies sals, vietām kļūs vēl aukstāks 0
Ceturtdien laikapstākļi Latvijā būtiski nemainīsies, vietām kļūs aukstāks, prognozē sinoptiķi. Gaidāms apmācies laiks, kas dažviet skaidrosies. Bez būtiskiem nokrišņiem.
Pūtīs lēns vējš, dienā pamazām sāks pastiprināties austrumu, ziemeļaustrumu vējš, vakarā Latgalē gaidāmas brāzmas līdz 13 metriem sekundē.
Gaisa temperatūra caurmērā būs -5..-10 grādi. Naktī un no rīta vietām zem skaidrām debesīm iespējami -15 grādi, migla un sarma.
Rīgā 8. janvārī nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī un dienā varētu būt -7 grādi.
Tomēr, kā vēstījām, piektdien visā valstī vējš putinās sniegu, vietām – stipri. Lielākais putenis gaidāms Latgalē, kā arī dažviet Vidzemē un Kurzemē. Nokrišņu nebūs, vienīgi Latgales dienvidos snigs.
Sagaidāms, ka ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās piektdien sasniegs 13-18 metrus sekundē, Rīgas līča Kurzemes piekrastē – pat 23 metrus sekundē. Naktī uz sestdienu vējš kļūs tikai nedaudz lēnāks, tādēļ daudzviet turpināsies sniegvilksnis.
Gaisa temperatūra piektdien valsts lielākajā daļā būs -7..-12 grādi, Ziemeļkurzemē -3..-7 grādi. Līdzīgs sals saglabāsies sestdien, kad daudzviet snigs, bet vējš pamazām rims.
Nākamnedēļ gaisa temperatūra Latvijā var noslīdēt zem -20 grādiem.