Ekrānšāviņš no soctīkliem

“Cik grūti ir pāriet ar putekļsūcēju?” Pircēji jautā par veikalu uzlaikošanas kabīņu tīrību 0

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LA.LV
21:27, 7. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Izpārdošanas laikā veikali piedzīvo lielu pircēju pieplūdumu, taču reizēm iepirkšanās prieku var sabojāt pavisam cita problēma – netīras pielaikošanas kabīnes. Sociālajos tīklos pircēji dalījušies ar novērojumiem par putekļiem, netīrām grīdām un nekoptām kabīnēm, kurās cilvēki piemēra apģērbu.

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“Šādas putekļu vērpetes laikošanas kabīnēs spēj nokaut izpārdošanu iepirkšanās prieku,” komentāros zem attēliem rakstīja kāda pircēja.

Citi norādīja, ka problēma neesot tikai izpārdošanas laikā. “Šis ir ievērots arī ne izpārdošanas dienās. Vienmēr un daudz kur. Īpaši H&M, Sinsay, Zara – ļoti putekļaini. Nesaprotu, kāpēc nevar noorganizēt cilvēku, kas vismaz divas reizes dienā uzsūc visu,” komentēja kāda pircēja.

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Savukārt citi uzskata, ka putekļi kabīnēs lielā mērā rodas no paša apģērba – īpaši veikalos ar lielu tekstila apriti. “Šie putekļi ir tikai un vienīgi no drēbēm. Parasti uzkopšana notiek pirms darba laika. Loģiski, ka darba laikā būs jau putekļi, nereāli visu laiku stāvēt un sūkt ar putekļsūcēju,” skaidroja kāda komentētāja.

Tomēr daļa pircēju uzskata, ka regulāra kabīņu uzkopšana būtu iespējama arī veikala darba laikā. “Ar putekļsūcēju slotu izbraukt kabīnes kaut ik pēc trim stundām nav nemaz tik traki,” rakstīja kāds diskusijas dalībnieks.

Zemāk ieskats kometāru izlasē!

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