VIDEO. Kā stārķēni lielajā tveicē var padzerties? Stārķu tētis piešāvies uz ligzdu nest gan ūdeni, gan pārtiku vienlaikus 0
Kamēr vasaras saule karsē bez žēlastības, daudzi dabas vērotāji uzdod jautājumu – kā lielajā tveicē ligzdā sēdošie stārķēni vispār var padzerties un veldzēties? Atbildi uz šo jautājumu tiešraides ligzdā uzskatāmi demonstrē stārķu vecāki Uma un Jumis, kuri neatlaidīgi rūpējas, lai viņu mazuļi šo svelmi pārdzīvotu pēc iespējas vieglāk.
Viņi regulāri piegādā uz ligzdu ūdeni, kas palīdz stārķēniem atvēsināties, kā arī ik pa laikam paši pašaizliedzīgi nostājas virs mazuļiem, radot tiem tik nepieciešamo ēnu un pasargājot no tiešiem, dedzinošiem saules stariem.
Īpaši radošu pieeju mazuļu glābšanai no karstuma dabas tiešraižu skatītājiem nodemonstrējis stārķēnu tētis Jumis. Kā sociālajos tīklos vēsta AS “Sadales tīkls”, viņš ir patiesi piešāvies uz ligzdu nest praktisku komplektu “divi vienā”. Proti, savā guzā viņš transportē barību, savukārt knābī vienlaikus pamanās atnest ūdeni.
Atlidojot mājās pie ģimenes, viņš vispirms rūpīgi stārķēnus padzirda un tikai pēc tam atrij atnesto barību, nodrošinot, ka mazuļi karstajās dienās vispirms saņem tik svarīgo veldzi.