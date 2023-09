Cik liela ir iespējamība, ka dzīvnieki tiek izārstēti pēc ziedojumu vākšanas? Ieteikt







Ik pa brīdim tiek vākti līdzekļi gan sociālajos tīklos, gan citviet kāda dzīvnieka ārstēšanai, kurš ir bijis savainots un pēc tam nonācis patversmē. Cik liela ir iespējamība, ka šie dzīvnieki tiešām tiek izārstēti un turpina nest prieku tiem saimniekiem, kas viņus pēc tam adoptē? TV24 raidījumā “Uz līnijas” komentāru sniedz dzīvnieku patversmes “Ulubele” vadītāja Ilze Džonsone.

Patversmes vadītāja norāda, ka iespējamība ir pavisam liela un šie ziedojumi ir ļoti svarīgi.

“Ja runājam par ziedojumiem, tas ir ļoti grūti, jūties kā ubags, lūdzot palīdzību, bet tu jau to nedari sev, tu lūdz dzīvniekiem,” stāsta Džonsone un padalās ar nesenu piemēru no patversmes dzīves, “Pavisam nesen mums naktī bija zvans, zvanīja jaunieši, kam klīnikā atteica uz pēcapmaksu sunim sašūt ausi, kas ļoti asiņoja, jo viņiem nebija naudas. Tad viņi lūdza “Ulubeles” palīdzību. Es viņus saprotu, par 30 minūtēm klīnikā 267 eiro… Ne katrs to var atļauties. Te ir jāsalāgo vērtības. Bet tas prieks ir milzīgs, kad esi palīdzējis.”

















Patversmes "Mežavairogi" laimīgie astaiņi kopā ar saviem saimniekiem un pastaigu biedriem