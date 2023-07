Ogrē atklāta alternatīvajā organizācijā reģistrēta suņu audzētava, kurā vācu aitu šķirnes suņi dzīvojuši izgāztuvē, šausmīgos apstākļos. PVD lemj bargi sodīt saimnieku Ieteikt







Autore: Inese Supe

Dzīvnieku aizsardzības biedrība “Ķepu ķepā” vadītāja Gundega Bidere publicējusi video, kurā redzami vairāki bailīgi, novārguši un, iespējams, sasirguši vācu aitu šķirnes suņi. Viņa stāsta, suņi dzīvo nepiemērotos apstākļos. Voljēri atrodas teju izgāztuvē, meža vidū .

“Šā gada 16. jūnijā devāmies uz Ogri, kur kādas kundzes sētā ieklīdušas divas sunes. Izrunājot situāciju, sapratām, ka viegli nebūs. Abas suņu meitenes aizbēgušas no sava saimnieka kinologa un viņam pat netuvojoties, izrādot bailes. Mums šoks un neizpratne – kāpēc sunes baidās no saimnieka? Braucam ar viņām iepazīties. Abas kucītes pie rokām nenāk, bet no svešās teritorijas arī prom neiet. Šeit viņas baro. Uzmanīgi komunicējot, tomēr izdodas abas pierunāt, lai pietuvojas un no pirkstu galiem paņemt konservu,” stāsta Bidere.

Suņu “noķeršanas plāns” ticis izstrādāts un cilvēkiem, kuru sētā parādījušās šķirnes kucītes, izdevies tās ievilināt telpās. Biedrība dzīvniekiem steigusies pakaļ.

“Ierodoties patversmes adresē, paveras interesanta aina – suņi sēž ieslēgti pusbrukušos voljēros, kas atrodas meža vidū. Top skaidrs, kāpēc viņi ir nesociāli, gandrīz mežonīgi. Zvanām policijai, pēcāk Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD), un gaidām situācijas risinājumu. Ogres Pašvaldības policija (PP), atšķirībā no Bauskas policijas, atsakās pieņemt lietas materiālus. Redz, kādas divas kardināli pretējas attieksmes. Tikmēr mēs satiekam vienu no īpašuma saimniekiem. Kā izrādās, šeit savus dzīvniekus tur un pavairo divi dažādi kinologi, divi dažādi audzētāji, divas dažādas alternatīvās organizācijas.”

Tātad suņu labturības jautājumiem neviens nebija pievērsis uzmanību. Izbēgušās kucītes netīšām bija pievērsušas uzmanību daudz lielākai problēmai un cilvēku vienaldzībai. Situācijas risināšanā operatīvi iesaistījies PVD.

“Kamēr PVD veic savas procesuālās darbības, mēs lemjam tomēr informēt sabiedrību. Dzīvnieki no adreses netika izņemti, saimniekiem dots laiks laboties. Gan jau drīz varēsim vērtēt, kā norit “labošanās”,“ saka Gundega Bidere.

Pārtikas un veterinārajā dienestā skaidro, ka teritorijā bijuši divu audzētāju suņi. Viņiem par labturības prasību uzlabošanu bijis jāatskaitās līdz 5. jūlijam, tomēr tas nav noticis. PVD Veterināro objektu uzraudzības daļas vadītāja Mairita Riekstiņa portālam LA.LV skaidro:

“Diemžēl suņu turētāji dažādu iemeslu dēļ nesadarbojās. Līdz ar to viņiem tiks nosūtīta oficiāla vēstule par pārbaudes nodrošināšanu. Ja tas netiks izdarīts var tikt uzsākta administratīvo pārkāpumu lietvedība pēc Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 4. panta.”

4. pants par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšana vai amatpersonas darbības traucēšanu un tajā norādīts, ka šādos gadījumos piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no četrpadsmit līdz divtūkstoš astoņsimt naudas soda vienībām.

Svešā īpašumā Ogrē pieklīdušās kucītes patlaban atrodas dzīvnieku aizsardzības biedrības “Ķepu ķepā” patversmē. Kā skaidroja Gundega Bidere, viņa personīgi sazinājusies ar suņu saimnieku un viņš izstāstījis, ka voljēros dzīvojot suņi, kas apmācīti apsardzei. Lai sasniegtu mērķus, radīti atbilstoši apstākļi.

Abām suņu meitenēm ir mikročipi, kas nav reģistrēti Lauksaimniecības datu bāzē. Tas ir iemesls, kāpēc vācu aitu šķirnes suņu audzētājs patlaban pieturas pie viedokļa, ka šie nav viņa suņi. Tiesa gan, meliem var izrādīties īsas kājas, jo tieši viņš sākotnēji devies pēc dzīvniekiem, kuri pieklīduši Ogres īpašumā. Apgalvojis, ka viņa suņiem esot viens vārds uz visiem – “uķi Puķi” un atstājis pus spainīti sausās barības, jo suņi kategoriski atteikušies sekot savam saimniekam – kinologam.