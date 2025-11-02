Pilsētā runā, ka VID ģenerāldirektore esot nonākusi sprukās… Kam viņa varētu būt uzkāpusi uz varžacīm? 0
Ko dara latvieši rudenī? Rok! Citi rok kartupeļus, bet kāds parok zem priekšnieka. Šajās dienās pilsētā runā, ka zem priekšnieka grib rakt kāds no Valsts ieņēmumu dienesta — tātad priekšniece, VID ģenerāldirektore, esot nonākusi sprukās. Tā TV24 raidījumā “STOPkadri” sev raksturīgajā manierē norāda Armands Puče. Viņš turpina sakāmo…
Mēs, TV24, viņu satikām un uzreiz pavaicājām: “Baiba, kas notiek?!” Viņa atbildēja, ka, acīmredzot, “KNAB savas kompetences ietvaros veic izvērtējumu par to, vai es esmu vai neesmu izpaudusi ierobežotas pieejamības informāciju cilvēkiem, kas nebija tiesīgi šo informāciju dzirdēt. Tā kā es esmu izpaudusi informāciju tikai finanšu ministram un viņa uzdevumā tuvāk stāvošiem cilvēkiem, esmu pilnīgi pārliecināta, ka esmu rīkojusies tikai un vienīgi likuma ietvaros.”
Pilnīgi noteikti viņa uzkāpusi uz varžacīm kādam, spriež TV24 raidījuma “STOPkadri” vadītājs Armands Puče.
Kas ir šie, kam viņa uzkāpusi? “Parādīsim tūlīt mūsu versijas!” saka žurnālists.
Aigars Prusaks — ir tāds VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes priekšnieks. “Jā, viņam ir liela atbildība, tur ir lieta tāda kompānija. Viņš it kā sūdzējies par VID ģenerāldirektori KNAB, kas tieši gaidīja vēstuli.”
Bet ar ko šis Prusaks ir īpašs un ievērības cienīgs? Kā ziņo Puče, Prusaks ir starp tā sauktajiem “heroīna vērotājiem”. Ja citi brauc uz Siguldu vērot zelta rudeni, Aigars vēro heroīnu — no viena Latvijas gala līdz otram. Tad Baiba, tā, kas viņa priekšniece, vienā brīdī pateica: “Ei, puiši, šurp! Ko jūs tur darāt, kāpēc jūs nedarāt savu darbu līdz galam?” Un sadeva viņiem disciplinārlietas.
Un puiši tagad ir aizvainojušies — ļoti neapmierināti, jo viņiem jau nākamgad spīd kaut kādi paaugstinājumi un algas pielikumi. Tāpēc sākās rakšanas darbi Latvijas sabiedriskajā politiskajā telpā, rezumē Puče.