Nekādā gadījumā neliec olas aukstā ūdenī uzreiz pēc vārīšanas – lūk, kāpēc! 0
Tas, ko daudzi uzskata par labu padomu, patiesībā var sabojāt olas kvalitāti. Auksts ūdens uzreiz pēc olu vārīšanas nav sabiedrotais – tas ir lielākais ienaidnieks gan garšai, gan uzturvērtībai. Lai olas paliktu gardas, veselīgas un ar skaistu dzeltenumu, tās jādzesē pakāpeniski.
Daudzi pavāri uzskata, ka auksta ūdens pievienošana pēc vārīšanas ir labākais veids, kā apturēt gatavošanas procesu un atvieglot mizošanu. Šis padoms ir nodots no paaudzes paaudzē, taču ne vienmēr tas ir drošs. Daži uztura speciālisti un pavāri brīdina, ka pēkšņas temperatūras izmaiņas var ne tikai sabojāt olas struktūru, bet arī samazināt to uzturvērtību. Tāpēc ir vērts saprast, kāpēc karstas olas nevajadzētu likt aukstā ūdenī un kā tās pareizi atdzesēt pēc vārīšanas.
Kāpēc karstas olas nedrīkst likt aukstā ūdenī?
Straujas temperatūras maiņas dēļ olas baltums saraujas un zaudē savu dabisko struktūru
Kad karstu olu uzreiz iemet ledusaukstā ūdenī, baltums saraujas nevienmērīgi. Tādēļ iekšpusē var veidoties mikroplaisas, kas atdala baltumu no dzeltenuma vai padara to gumijotu. Rezultātā ola zaudē savu maigumu un dabiski patīkamo tekstūru, kļūstot cietāka un sausāka.
Ap olas dzeltenumu parādās pelēkzaļa maliņa
Šis efekts rodas ķīmiskas reakcijas dēļ starp sēru un dzelzi, ko izraisa strauja temperatūras maiņa. Kad karsts baltums pēkšņi saskaras ar aukstumu, dzeltenums var iegūt pelēcīgi zaļu nokrāsu. Lai gan šāda ola nav kaitīga veselībai, tās izskats kļūst mazāk pievilcīgs, un garša var kļūt nedaudz metāliska.
Saplaisā olas čaumala
Auksts ūdens izraisa čaumalas strauju saraušanos, kā rezultātā tā plaisā vai pat pārsprāgst. Šādas mikroplaisas bieži vien nav redzamas ar aci, taču tās ļauj baktērijām iekļūt olas iekšpusē. Ja šādas olas vēlāk tiek uzglabātas ledusskapī, tās bojājas ievērojami ātrāk.
Zūd vērtīgie vitamīni
Strauja temperatūras maiņa var iznīcināt daļu barības vielu, īpaši B grupas vitamīnus, kas ir ļoti jutīgi pret pēkšņām temperatūras svārstībām. Tas nozīmē, ka ola kļūst ne tikai mazāk garšīga, bet arī zaudē daļu savas uzturvērtības.