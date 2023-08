Dzīvnieku patversmes vadītāja: Šobrīd “Ulubele” ir pārpildīta ik dienu. Tam pamatā ir dzīves dārdzība Ieteikt







Kas šobrīd notiek ar dzīvnieku plūsmu uz patversmēm – tā palielinās vai samazinās? “Mēs ļoti cerējām, ka ies mazumā. Es īsti nezinu, kas ir notici šogad – no gada sākuma, bet “Ulubele” ir burtiski pārpildīta! Mēs varam vēl kaut kā saspiesties, jo patversme ir diezgan liela, bet šāds dzīvnieku daudzums vēl nav bijis, tā aktuālo situāciju TV24 raidījumā “Uz līnijas” raksturoja Ilze Džonsone, dzīvnieku patversmes “Ulubele” vadītāja, nodibinājuma dzivniekupolicija.lv valdes locekle.

Džonsone uzskata, ka tam pamatā ir dzīves dārdzība – daudz cilvēku saslimst, nokļūst pansionātos, kur dzīvniekus nevar ņemt līdzi. Tie, kam ir parādi, šos cilvēkus izliek no mājām, no dzīvokļiem, viņi ir spiesti meklēt citu dzīvesvietu, tāpēc arī vairs nespēj rūpēties par dzīvniekiem. Arī fakts, ka no 2017.gada spēkā ir obligātā čipēšana-reģistrēšana suņiem.

Labā prakse būtu, ka patversmēs nokļūtu tikai nedaudzi no suņiem, kuru saimnieks, vientuļš, viņsaulē aizgājis vientuļš cilvēks, kam nav radinieku, kas parūpējas par šā cilvēka dzīvnieku, vai kādas citas ārkārtas situācijas, bet diemžēl tā nav, atzīst Džonsone.

Dzīvnieku policija ir palūgusi Pārtikas un veterinārajam dienestam statistiku. Latvijā ir 27 patversmes, kopskaitu Džonsone uzskata par skumdinošu, tām ar dažādu kapacitāti – ir patversmes ar pārdesmit dzīvniekiem, bet “Ulubelē” nemēdz būt mazāk par 500 dzīvniekiem katru dienu. Kopumā trīs gadu laikā uzņemto dzīvnieku skaits patversmē nav bijis zemāks par 9000 gadā. 2020. gadā – 9869 dzīvnieki. 2021.gadā – 9362, 2022.gadā – 9140 dzīvnieki.

Ir arī kāda pozitīva lieta – cilvēki, kas ir spējuši apmaksāt čipus un reģistrāciju, šādam noklīdušam dzīvniekam pēc čipa valsts reģistros var atrast saimnieku un tas nenonāk patversmē: “katrs dzīvnieks ir just spējīga būtne, tas uztraucas un pārdzīvo. Ja tam nav jānonāk patversmē sprostā, bet uzreiz tiek nogādāts mājās, tas jau ir daudz,” atzīst Džonsone.

















