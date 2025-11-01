“Foršākais Halovīna mošķis bija Tramps. Draudēja, ka…” Latviešus pamatīgi sasmīdina aptuveni 13 gadus veca zēna joks 4
Ne visiem humora izjūta ir dabas dota, taču to nevarētu teikt par kādu pusaudzi, kurš ar savu izdomu pamatīgi sasmīdinājis sociālo tīklu lietotājus.
“Foršākais vakardienas Halovīna mošķis bija aptuveni 13 gadīgs čalis, uzvalkā, ar oranžu seju un gaišiem matiem: Tramps,” ierakstu vietnē “Threads” iesāk kāda soctīklu lietotāja.
Uz ierakstu stundas laikā ar atzīmi “patīk” reaģējuši jau vairāki simti soctīklotāju.
Pirms Halovīna interneta tehnoloģiju un pētījumu uzņēmums SIA “Gemius Latvia” veica aptauju, kurā noskaidroja, ka 31. oktobrī Halovīnu Latvijā neatzīmēs 73% iedzīvotāju, savukārt 19% šos svētkus svinēs.
Vienlaikus 8% iedzīvotāji vēl nav izvēlējušies vai iesaistīsies svētku aktivitātēs.
Starp tiem, kuri svinēs Halovīnu, 47% plāno vilkt maskas vai tērpus un doties saldumu diedelēšanā, 46% iecerējuši izdekorēt mājokli, bet 27% – apmeklēt Halovīnam veltītus pasākumus. Savukārt 26% norādījuši, ka svētkus galvenokārt svinēs viņu bērni, bet 15% Halovīnu pavadīs tuvinieku lokā, rīkojot tematiskas svinības vai dodoties ciemos.
Citi norādījuši, ka svētkos dalīs saldumus, saģērbsies Halovīna tematikā darbavietā, skatīsies šausmu filmas, kā arī Halovīna dienā svinēs citus svētkus, piemēram, dzimšanas dienu vai vārda dienu.
Aptaujas dalībnieki, kuri nolēmuši Halovīnu nesvinēt, kā biežāko iemeslu minējuši to, ka šī svētku tradīcijas viņiem nešķiet saistošas – tā atzinuši 47% respondentu. Savukārt 46% Halovīnu neuzskata par svētkiem, 35% to nesvin tāpēc, ka to nedara arī viņu ģimene vai draugi, bet 5% norādījuši, ka viņiem trūkst zināšanu par šo svētku tradīcijām.
Citi aptaujātie atbildējuši, ka Halovīnu nesvinēs, jo šie svētki neatbilst reliģiskajām vērtībām, dažiem tie vienkārši neinteresē vai nepatīk, daži norādījuši, ka tie nav latviešu svētki. Daļa aptaujāto Halovīnu vairs nesvin, jo paši vai bērni ir par vecu, lai svinētu.
Halovīna svinībās aktīvāk iesaistīsies Pierīgas iedzīvotāji – 28%, savukārt 24% svinētāju dzīvo Rīgā un 16% – Vidzemē. Mazāk Halovīns tiek svinēts Latgalē, kur 80% aptaujāto norādījuši, ka šos svētkus nesvinēs, kamēr Vidzemē svinībās neiesaistīsies 78%, bet Zemgalē un Kurzemē – 77%.
Aptaujā piedalījās 1659 Latvijas interneta lietotāju.