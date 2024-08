Foto: SHUTTERSTOCK

Cik spēcīgi dzeļ, tik spēcīgi dziedina. Kādas ir nātres ārstnieciskās īpašības?







Autors: Antra Krastiņa, "Praktiskais Latvietis", AS "Latvijas Mediji"

“Varbūt tieši tāpēc, ka tik noderīga mūsu veselībai, Dievs nātri apveltījis ar tik dedzīgu uguni. Pretējā gadījumā dzīvnieki, kas ir labāki dabas pazinēji nekā mēs, apēstu tās ar visām saknēm un lapām, un mums nepaliktu vairs nemaz no šā dziedinošā auga,” par lielo nātri teicis Šveices mācītājs Kincle, liels ārstniecības augu pazinējs. Un nav ne mazākā pamata viņa teikto apšaubīt – nātres ārstnieciskās īpašības novērtētas visos laikos.

Izkonkurē upenes un burkānus

Atšķirībā no daudziem citiem ārstnieciskajiem augiem lielo nātri (Urtica dioica), šķiet, pazīst visi – kaut tāpēc, ka tā ikvienam savu reizi iedzēlusi. Taču ne jau lai aizbaidītu, bet lai par savu esamību atgādinātu. Ja gadās, ka nātre apsvilina pārāk spēcīgi, jāzina, ka tā pati arī palīdz novērst nepatīkamās sajūtas – pāris lapu jāsaberž, līdz no tām izdalās sula, un ar to jāapziež sadzeltā vieta.

Nav grūti tikt nātres sadzeltam, jo tā aug teju visur: dārzos, mežos, krūmājos, sētmalēs, piegružotās vietās. Uzturā lietojamas jau pirmās pavasarī sazaļojušās nātru lapiņas. Augu ievāc tā ziedēšanas laikā – no jūnija līdz septembrim–oktobrim (visā šajā periodā tas lietojams arī svaigā veidā). Žāvē labi vēdināmā telpā vai atklātā vietā. Savāktos nātru lakstus var sasiet saišķī un pakārt žāvēties tam piemērotā vietā. Nātres saknes ievāc rudenī.

Lielajās nātrēs C vitamīna ir vairāk nekā upenēs, karotīna – vairāk nekā burkānos, smiltsērkšķos. Tās bagātas ar hlorofilu, K vitamīnu, miecvielām, dzelzi, lecitīnu, etiķskābi, skudrskābi, silīcijskābi, fitosterīnu, glikokinīniem un citām vērtīgām vielām.

Tās veicina visa organisma vielmaiņu, palielina hemoglobīna un eritrocītu daudzumu asinīs, sašaurina asinsvadus, sekmē asinsreci, brūču sadzīšanu, tonizē dzemdes gludo muskulatūru, normalizē menstruālo ciklu – īpaši klimaksa periodā. Jau no XVI gadsimta tās plaši lietotas pie plaušu, zarnu trakta un dzemdes asiņošanas.Nātrēm piemīt antiseptiska, pretiekaisuma, sāpes remdinoša, urīnu un žulti dzenoša, cukura līmeni asinīs pazeminoša, viegli nomierinoša iedarbība. Nātru preparātus lieto pret visām hroniskām slimībām, kad svarīgi stiprināt imunitāti.

Sīkās nātres (Urtica urens) ievāc un lieto tāpat kā lielās nātres.

Interesanti

Foto: SHUTTERSTOCK

Avicenna pie brūcēm ieteicis likt nātru un etiķa apliekamo, deguna asiņošanas apturēšanai izmantot samīcītas nātru lapas, bet nātres ar sāli likt pie čūlām, kas veidojas pēc suņa kodiena.

Senos laikos cilvēki nātru lapas izmantojuši ātri bojājošos pārtikas produktu ilgākai uzglabāšanai. Piemēram, gaļu vai zivis pārklājuši ar nātru lapām.

Agrāk visstiprākās buras daudzās valstīs šūtas no nātrēm. Japānā no nātrēm un zīda savīta virve bijusi galvenais materiāls samuraju bruņu izgatavošanā.

Pārtikas rūpniecībā no nātres iegūst dabīgo zaļo krāsvielu.

No tautas dziedniecības ieteikumu un recepšu pūra

Foto: SHUTTERSTOCK

Garīgo spēju atjaunošanai un veicināšanai vēlams lietot nātru sulu: pa 1 tējkarotei 3 reizes dienā.

Pirmo pavasara nātru salāti “jaunajiem tīra asinis un izdzen izsitumus”.

Ja apmatojums aug tur, kur tas nav vēlams, šīs vietas regulāri iesmērē ar ziedi, kas savārīta no nātru sēklām un sviesta/taukiem. Vai 2 ēdamkarotes samaltu sēklu aplej ar 100 ml augu eļļas. Nostādina 2 nedēļas, nokāš, ielej tumšā pudelē. Smērē ādu 2 reizes dienā, līdz matiņi pazuduši. Uzglabā ledusskapī.

Elastību zaudējušu un novecot sākušu sejas ādu mazgā ar vēsu nātru lapu novārījumu.

Grumbu un grumbiņu mazināšanai pagatavo sejas masku: 50 g sasmalcinātu svaigu nātru lapu sajauc ar 1 ēdamkaroti medus. Plānā kārtā uzziež uz sejas un kakla ādas, pārsedz ar salveti un siltu dvieli. Masku tur 25–30 minūtes. Nomazgā ar siltu ūdeni un viegli ieziež ar barojošu krēmu. Vēlamā efekta panākšanai šo procedūru ieteicams veikt 10–12 reižu pavasarī un rudenī.

Lai pasargātu roku un pēdu ādu no sprēgāšanas, tās ierīvē ar kaltētu nātru lapu pulveri.

Pie pastiprinātas roku un pēdu svīšanas vienādās devās sajauc nātres un salviju, 2 ēdamkarotes maisījuma aplej ar 1 l verdoša ūdens. Kad uzlējums padzisis, vanno rokas un kājas.

Nogurušas rokas pirms gulētiešanas vanno nātru un plūškoka ziedu uzlējumā.

Pie podagras 2 ēdamkarotes nātru lapu aplej ar 1 glāzi verdoša ūdens, ļauj 1 stundu ievilkties. Izkāš un lieto pa ēdamkarotei 3–5 reizes dienā. Vai 1 tējkaroti nātru sēklu aplej ar glāzi ūdens, vāra, kamēr paliek puse ūdens. Lieto pa 1 ēdamkarotei 3–4 reizes dienā.

Pie locītavu reimatisma, krustu sāpēm, neiralģijām, miozītiem sāpošās vietas ierīvē ar nātru lapām. Vai pirtī izper ar nātru slotiņām. Izturīgākie var pērties ar svaigām, jutīgākie pirms pēršanās nātru slotiņu applaucē verdošā ūdenī.

Pie anēmijas, aterosklerozes, reimatisma, aknu un žultspūšļa slimībām, hemoroīdiem, aizcietējumiem un gremošanas procesu traucējumiem, kā arī laktācijas veicināšanai: 1 ēdamkaroti svaigu vai kaltētu nātru lapu aplej ar 1 glāzi verdoša ūdens, ļauj ievilkties 10 minūtes. Lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā.

Pie brūcēm, apdegumiem, lai veicinātu bojāto audu mitrināšanu un jaunizveidojušos audu un apkārtējās ādas aizsardzību: 2 ēdamkarotes nātru lapu aplej ar 1 glāzi verdoša ūdens. Lieto kompresēs.

Uz asiņojošām brūcēm liek ar svaigu nātru sulu piesūcinātu apsēju. Nātru sulu var sajaukt ar īstās madaras sulu.

Pie ādas slimībām, asiņojošām un strutojošām brūcēm liek svaigu vai sausu nātru lapu apliekamos vai tās apkaisa ar nātru lapu pulveri.

Pie augoņiem, audzējiem lieto visas nātres novārījuma apliekamos.

Pie nieru un urīnpūšļa slimībām, nierakmeņiem lieto nātru lakstu uzlējumu: 1 ēdamkaroti sausu nātru lapu aplej ar glāzi verdoša ūdens, ļauj stundu ievilkties. Lieto pa ēdamkarotei 3–5 reizes dienā. Vai lieto 2–4 g sasmalcinātu nātru sēklu kopā ar ūdeni.

Nieru darbības uzlabošanai 1 tējkaroti kaltētu nātru lapu aplej ar glāzi ūdens. Karsē verdoša ūdens peldē 15 minūtes, lieto pa 1/3 vai 1/2 glāzes pirms ēšanas.

Pie akūtiem un hroniskiem tievo zarnu iekaisumiem, cukura līmeņa pazemināšanai asinīs lieto kaltētas nātru lapas ar kefīru: 1 glāzē kefīra iemaisa 2 ēdamkarotes kaltētu, sasmalcinātu nātru lapu.

Pie epilepsijas, histērijas, paralīzēm, arī kā nomierinošu līdzekli nātrenes gadījumā lieto svaigu nātru lapu sulu: pa 1–3 tējkarotēm 3 reizes dienā pirms ēšanas.

Spēka un enerģijas atjaunošanai dienā izdzer pusglāzi svaigu nātru sulas. Rezultātu jutīs jau pēc 5–6 dienām.

Asins attīrīšanai ņem vienādās devās nātru un pieneņu lapas. Diennakts devai 2 ēdamkarotes maisījuma aplej ar 2 glāzēm verdoša ūdens, noliek siltā vietā, ļauj ievilkties 2–3 stundas. Vēlamā rezultāta panākšanai devu dzer katru dienu – 2 nedēļas. Šajā laikā vēlams atteikties no gaļas un zivju ēdieniem, olām, alkoholisko dzērienu lietošanas.

Aknu darbības uzlabošanai 4 ēdamkarotes nātru aplej ar puslitru ūdens, vāra 5 minūtes. Dzer 4 reizes dienā siltu. Saldināšanai var pievienot 1 tējkaroti medus.

Akmeņu šķīdināšanai un izvadīšanai katru dienu dzer svaigu nātru sulu – līdz 50 ml 2–3 reizes dienā vai pa 1 ēdamkarotei ik pēc 2 stundām.

Pie iekšķīgiem resnās zarnas hemoroīdiem lieto uzlējumu no nātru lapām un krūkļu mizas: katliņā ieber 80 g katra auga, aplej ar 1 litru vedoša ūdens, vāra 5 minūtes. Lieto pa pusglāzei 3–4 reizes dienā 20 minūtes pirms ēšanas.

Pie drudža dzer nātru un ķiploku spirta (degvīna) izvilkumu. Nostādina 6–7 dienas. Ar izvilkumu ierīvē slimnieku un dod dzert pa 1 karotei 3 reizes dienā.

Sirdsdarbības uzlabošanai 5 ēdamkarotes kaltētu nātru lapu aplej ar puslitru verdoša ūdens, dažas minūtes pavāra uz lēnas uguns. Lieto pa pusglāzei 4 reizes dienā. Saldināšanai var pievienot medu.

Laktācijas veicināšanai nātru sulu atšķaida ar ūdeni (attiecībā 1:3), uzvāra, nostādina. Lieto pa 1–2 tējkarotēm 3 reizes dienā ēšanas laikā.

Pie sāpošām locītavām svaigas nātru lapas sagriež, piepilda puslitra burku un pārlej ar degvīnu. Noliek vēsā vietā ievilkties 3 nedēļas, ik pa laikam burku sakrata. Vakaros ar izvilkumu ierīvē sāpošās locītavas, silti sasedzas un iet gulēt.

Ja pastiprināti izkrīt mati vai sāp galva, ar nātru uzlējumu degvīnā var ierīvēt galvas ādu.

Pie gripas, saaukstēšanās vai iesnām ar nātru izvilkumā samitrinātu vates tamponu ierīvē pakausi un aiz ausīm.

Pie aizdusas, cukura diabēta, zarnu parazītu izdzīšanai, sirdsdarbības uzlabošanai un pret neregulārām menstruācijām, ekzēmām lieto nātru sakņu novārījumu: 10 g sakņu aplej ar glāzi ūdens un vāra, kamēr no šķidruma palikusi puse. Lieto pa 3 ēdamkarotēm 3–5 reizes dienā.

Nervu sistēmas darbības uzlabošanai, asinscirkulācijas regulēšanai, dzimumfunkciju uzlabošanai, libido veicināšanai un potences paaugstināšanai vīriešiem, pie prostatas un prostatas adenomas, pie bezmiega lieto nātru sēklu tēju: 30 minūtes pirms ēšanas vai 1 stundu pēc ēšanas. Vai sēklas, sajauktas ar medu vai samīcītu banānu.

Nātres plaši izmanto matu kopšanā – tās stiprina matus, mazina to izkrišanu.

Ļoti vēlams nātres iekļaut sezonālajā ēdienkartē – tās ir izcili vērtīgs pārtikas produkts. Pēc uzturvērtības jaunie dzinumi pielīdzināmi pākšaugiem, pēc ķīmiskā sastāva nātres radniecīgas spinātiem un skābenēm, taču tajās ir vairāk dzelzs. No lapām gatavo salātus, zupas, kā piedevu pievieno dažādiem ēdieniem. Īpaši nātres rekomendējamas veģetāriešiem un vegāniem.

Kaltētas nātru lapas saberž un uzglabā ziemai – lai arī šajā laikā organismu varētu nodrošināt ar nepieciešamajām minerālvielām.

Ar nātru lietošanu jābūt piesardzīgām grūtniecēm, tromboflebīta slimniekiem. Tās nedrīkst lietot cilvēki ar pastiprinātu asinsreci, paaugstinātu asinsspiedienu, aterosklerozi, kā arī dzemdes polipu, cistu un citu dzemdes audzēju izrasītas asiņošanas gadījumā.