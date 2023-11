Rātfelders: Jo vairāk būs upuru, jo “Hamās” lielākas iespējas demonizēt Izraēlu Ieteikt







Interesanta lieta, kas trigerē Rietumus – no vienas puses, pirmajā dienā pārtraucam jebkādas palīdzības kravas Gazas sektoram, tagad gan ANO ģenerālsekretārs, gan ļoti daudzi prasa, kā to Amerikas prezidents bija nosaucis, – humānās pauzes ar domu pabarojam, apārstējam, un tad bliežam tālāk. Vai tas nevar beigties ar humāno katastrofu, ņemot vērā, ka Gazas sektorā netiek pienācīga palīdzība ielaista, ne arī cilvēkus no sektora laiž projām. Šo situāciju TV24 raidījums “Globuss” lūdz komentēt Toms Rātfelders, Latvijas Ārpolitikas institūta asociētais pētnieks.

“Stāsts ir par to, ka šī militārā konfrontācija, ļoti daudz upuru prasīs, jo Gazas sektors ir viena no visblīvāk apdzīvotākajām lokācijām visā pasaulē – tur arī ir stāsts par “Hamās” stratēģiju. “Hamās” īsti nevēlas ļaut cilvēkiem evakuēties kaut vai no Ziemeļgazas joslas,” stāsta pētnieks.

Rātfelders skaidro, ka tas ir vecais stāsts – jo vairāk cilvēku itkā cieš no Izraēlas gaisa uzbrukumiem, jo lielākas iespējas ir demonizēt Izraēlu kā ienaidnieku gan pasaulē, gan arī savai publikai.

Ēģiptes stāsts. “Ēģipte vienmēr ir bijusi situācijā, ka varētu uzņemt šos bēgļu no Gazas sektora. Bet Ēģiptes prezidentam ir savi apsvērumi to nedarīt, – ja viņš to darītu, tad izskatītos, ka viņš politiski atzīst to, ko Izraēla dara – etniski iztīra šo teritoriju,” tā pirmo iemeslu skaidro pētnieks.

Viņš arī nosauc otru faktu – bāzes, kas potenciāli traucē “Hamās” vai kādai citai radikālai kustībai izmantot Ēģipti kā placdarmu kādiem radikāliem uzbrukumiem pēc tam Izraēlai, tas arī, protams, Ēģiptes prezidentam nepatīk.

Trešais fakts, Rātfelderaprāt, – “Hamās”, ja izmantotu bāzes, kas saistītas ar musulmaņu brālību, ar ko Ēģiptes valdībai ir diezgan lielas problēmas. Tāpēc mana īsā atbilde, ka upuru būs diemžēl ļoti daudz, tā rezumē Rātfelders.





































Izraēlas un Gazas sektora konflikts. 2023. gada 8. oktobris

