Krietni īsāku periodu, nekā mums varētu šķist: cik ilgi patiesībā kalpo ziemas riepas? 0
Ja runā par automašīnas riepu stāvokli, daudzi autovadītāji joprojām vadās pēc vizuālā iespaida – ja riepu protektors vēl izskatās gana labs, riepas tiek uzskatītas par drošām. Taču speciālisti brīdina, ka ziemas riepu kalpošanas laiks bieži vien ir krietni īsāks, nekā cilvēkiem šķiet. Pat tad, ja riepas nav redzami nodilušas, tās ar laiku zaudē savas svarīgākās īpašības un var kļūt bīstamas.
Ziemas riepas nav paredzētas mūžīgai lietošanai, jo to materiāls noveco neatkarīgi no tā, cik intensīvi auto tiek izmantots. Līdz ar to svarīgi ir ne tikai nobrauktie kilometri, bet arī riepu vecums.
Kāpēc riepas noveco pat tad, ja ar tām maz brauc
Riepu novecošanās ir dabisks process, kas notiek pat tad, ja automobilis lielākoties stāv stāvvietā. Gumijas maisījumu ietekmē laiks, saules ultravioletais starojums un ozons, kas atrodas gaisā. Šo faktoru ietekmē riepa pamazām kļūst cietāka, zaudē elastību un spēju nodrošināt labu saķeri ar ceļu.
Ziemas riepas noveco ātrāk nekā vasaras riepas, jo to gumijas sastāvs ir mīkstāks un bieži satur lielāku dabisko komponentu īpatsvaru. Tieši šī mīkstuma dēļ ziemas riepas aukstumā darbojas efektīvi, taču tas arī nozīmē, ka materiāls ir jutīgāks pret novecošanos.
Cik ilgi ziemas riepas patiesībā ir drošas
Auto nozares eksperti norāda, ka ziemas riepu vidējais ekspluatācijas laiks parasti ir no četrām līdz sešām sezonām. Tas atbilst aptuveni 40 tūkstošiem nobrauktu kilometru, ja riepas tiek lietotas normālos apstākļos un pareizi uzglabātas.
Tomēr jāņem vērā, ka šis rādītājs ir orientējošs. Ja riepas tiek izmantotas agresīvākā braukšanas stilā, regulāri pārslogotas vai uzglabātas nepiemērotos apstākļos, piemēram, saulē vai lielās temperatūras svārstībās, to kalpošanas laiks var būt ievērojami īsāks.
Speciālisti uzsver, ka pat riepas ar pietiekamu protektora dziļumu var būt bīstamas, ja gumija ir kļuvusi cieta. Šādā gadījumā riepa vairs nespēj nodrošināt nepieciešamo saķeri uz sniega, ledus vai slapja ceļa, būtiski palielinot bremzēšanas ceļu un avārijas risku.
Kāpēc riepu vecumu ignorēt ir bīstami
Vecas ziemas riepas zaudē tieši to īpašību, kāpēc tās vispār tiek lietotas – elastību aukstumā. Cietāka gumija veido sliktāku saķeri ar ceļu, un auto vadāmība kļūst neprognozējamāka. Īpaši bīstami tas ir straujas bremzēšanas vai manevru laikā, kad saķere ir izšķiroša.
Tāpēc riepu nomaiņu nevajadzētu balstīt tikai uz protektora dziļumu. Riepu ražošanas datums un to vispārējais stāvoklis ir tikpat svarīgs faktors, kas tieši ietekmē drošību uz ceļa.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.