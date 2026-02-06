VIDEO. Snūkerā dzimst jauna zvaigzne: zēns iegūst divus pasaules rekordus vēl pirms triju gadu vecuma 0

21:33, 6. februāris 2026
Lielbritānijā uzmanību piesaistījis neticams talants – tikai divus gadus vecais Džūda Ouenss jau pārspēj pieaugušos snūkera un biljarda prasmēs un ir ierakstījis savu vārdu pasaules rekordu grāmatā.

Mazais snūkera brīnumbērns ar pārliecību apgalvo, ka spētu uzvarēt jebkuru pretinieku, un, spriežot pēc viņa sasniegumiem, tā nav tukša lielīšanās. Spēli Džūda sāka apgūt pavisam agri – viņa tēvs Lūks iegādājās mini snūkera galdu, taču drīz vien zēns jau balansēja uz ķeblīšiem, lai spēlētu pie pilna izmēra galda.

2 gadu un 261 dienas vecumā Džūda kļuva par jaunāko cilvēku pasaulē, kurš snūkerā realizējis tā dēvēto “double pot” sitienu – vienā sitienā likumīgi ieraidot divas bumbas dažādās kabatās. Savukārt 2 gadu un 302 dienu vecumā viņš uzstādīja vēl vienu rekordu – kļuva par jaunāko cilvēku, kurš realizējis “bank shot” sitienu biljardā.

Kā norāda “Guinness World Records”, šādi sasniegumi tik agrā vecumā ir ārkārtīgi reti un prasa ne tikai koordināciju, bet arī izcilu spēles izjūtu.

Zēna tēvs neslēpj lepnumu par dēla panākumiem. “Džūda tik īsā laikā ir sasniedzis ļoti daudz, bet divi pasaules rekordi – tas jau ir virsotnes brīdis. Kā to vispār var pārspēt?” saka Lūks. Viņš atzīst, ka jau pirmajā brīdī, kad redzējis dēlu paņemam kiju rokās, sapratis – šis nebūs parasts hobijs.

Neskatoties uz nelielo vecumu, Džūda jau apguvis tehnikas, kas sagādā grūtības pat pieaugušajiem spēlētājiem – tostarp sitienus ar balsta kiju un tā dēvēto “floating bridge”. Viņš jau piedzīvojis arī profesionāļu uzmanību – zēnam tika sarīkota īpaša iznākšana 2025. gada Apvienotās Karalistes snūkera čempionātā, turklāt viņš ir jaunākais zināmais snūkera spēlētājs ar sponsoru.

Mazais talants jau saticis vairākas snūkera zvaigznes, tostarp Kairenu Vilsonu, Džonu Parotu un Džimiju Vaitu, kuri, pēc tēva teiktā, pauduši patiesu apbrīnu par zēna spējām.

Un pašapziņas Džūdam netrūkst – uz jautājumu, kurš uzvarētu snūkera mačā starp viņu un tēvu, atbilde seko bez minstināšanās: “Es!”. Lūks gan smej, ka pagaidām vēl uzvar pats, taču piebilst – pēc dažiem gadiem tas vairs nebūšot tik droši.

Ņemot vērā, ka Džūda pirmo snūkera bumbu sita tikai divarpus gadu vecumā, bet līdz trīs gadu slieksnim jau ieguva divus pasaules rekordus, eksperti nešaubās – šim zēnam priekšā varētu būt patiesi spoža sporta nākotne.

