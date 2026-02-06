Superjahtas &#8220;Meridian A&#8221; (iepriekš saukta par &#8220;Valerie&#8221;) īpašnieks ir Krievijas kosmosa un aizsardzības industrijas konglomerāta &#8220;Rostec&#8221; vadītājs Sergejs Čemezovs. Tagad tā pietauvota Marina Vela ostā Barselonā, kad to pērn septembrī arestējušas un iesaldējušas Spānijas varas iestādes.
Superjahtas “Meridian A” (iepriekš saukta par “Valerie”) īpašnieks ir Krievijas kosmosa un aizsardzības industrijas konglomerāta “Rostec” vadītājs Sergejs Čemezovs. Tagad tā pietauvota Marina Vela ostā Barselonā, kad to pērn septembrī arestējušas un iesaldējušas Spānijas varas iestādes.
Foto: Albert Gea/REUTERS/SCANPIX

Neierobežots budžets un kaudzēm izmests ēdiens: bijušais apkalpes loceklis atklāj patiesību par miljardieru jahtām

20:20, 6. februāris 2026
Aiz greznajām fotogrāfijām un spožajiem klājiem, ar kuriem luksusa jahtas nereti tiek reklamētas sociālajos tīklos, slēpjas realitāte, par kuru publiski runā reti. Kāds bijušais apkalpes loceklis platformā “Reddit” atklājis savu pieredzi, strādājot uz jahtas, kas pieder pasaules simts bagātāko miljardieru lokā esošam īpašniekam.

Viņa stāsts izraisījis plašu rezonansi.

“Pagājušajā vasarā strādāju par apkalpes locekli uz šādas jahtas. Mēs devāmies no Savannas Džordžijas štatā uz Gibraltāru, un vienā brauciena posmā patērējām 40 000 galonu dīzeļdegvielas. Un tā bija tikai ceturtā daļa no visa maršruta,” raksta bijušais apkalpes loceklis.

Tomēr degvielas patēriņš nebija vienīgais, kas viņu šokēja. Ik dienu jahtas pavāri izmeta vairākus spaiņus ar neapēstu pārtiku – augstvērtīgu gaļu, steikus, zobenzivis un citus dārgus produktus. Iemesls bijis vienkāršs: ēdiens tika gatavots vairāk, nekā apkalpe spēja apēst.

“Neviens par to īpaši neraizējās – budžets bija neierobežots. Tā ir ārkārtīgi izšķērdīga industrija,” secināja bijušais apkalpes loceklis.

Tāpat tiek uzsvērts, ka strauji augošā pasaules elites bagātība pēdējo 30 gadu laikā ir veicinājusi superjahtu skaita četrkāršošanos. Rezultātā šie milzu kuģi ekspluatācijas laikā rada ievērojamu atmosfēras piesārņojumu.

Kāda pētījuma datos redzams, ka viena miljardiera jahta gada laikā rada vairāk kaitīgo izmešu nekā vidusmēra Eiropas iedzīvotājs spētu radīt 585 gados. Sociālais zinātnieks Gregorijs Sals (Gregory Salle) uzskata, ka aptuveni 30 metrus (100 pēdas) garās un vēl lielākas jahtas videi nodara tik nopietnu kaitējumu, ka to var uzskatīt par ekocīda formu.

“Superjahtas ir radītas, lai tās pamanītu,” viņš norādīja intervijā.

Kamēr regulatori dažādās valstīs meklē veidus, kā ierobežot pārmērīgo piesārņojumu, ko rada ceļošana, parastajiem ceļotājiem tiek piedāvātas videi draudzīgākas alternatīvas, piemēram, dzelzceļa satiksme.

Tikmēr Reddit lietotāji pauduši sašutumu par luksusa jūras ceļojumu industriju kopumā.

“Tas ir ārkārtīgi kaitīgi videi, bet kā gan šādu nozari vispār iespējams ierobežot?” rakstīja kāds komentētājs.

Cits komentētājs piebilda: “Lielākā klimata pārmaiņu problēma ir tā, ka cilvēce ir tik spēcīga, cik spēcīga ir tās vājākā valsts.”

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

