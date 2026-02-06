Pēc pamošanās sāp žoklis? 5 mazpazīstami hroniska stresa simptomi, kurus daudzi no mums ignorē 0
Hronisks stress var maskēties kā ikdienas, nelielas problēmas, sākot no gremošanas izmaiņām un biežām saaukstēšanās reizēm līdz koncentrēšanās spēju traucējumiem. Ārēji šķietami sīkumi var būt veids, kā organisms brīdina, ka nervu sistēma ir pārslogota un nepieciešams pievērst uzmanību gan fiziskajai, gan emocionālajai labsajūtai.
Signāli var būt dažādi, taču tos laikus pamanot, var izvairīties no nopietnākām veselības problēmām, piemēram, sirds slimībām, hormonāliem traucējumiem vai neirodeģeneratīvām saslimšanām.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.