Soctīklos vairāki lietotāji publicējuši ekrānuzņēmumus, kuros veikals “Maxima” aicina klientus steidzami nomainīt paroles savā “Maxima” “Paldies” kontā. Tomēr, pēc lietotāju atsauksmēm, daudziem sistēma uzkārās, jo vienlaikus daudz cilvēku mēģināja veikt izmaiņas.
Komentāru sadaļā lietotāji dalījās pieredzē. Diana norāda: “Biju diezgan pārliecināta, ka jāignorē, bet ieejot mājaslapā, augšā parādījās šāds teksts. Vienalga neko nemainīju. Pirms pāris dienām līdzīgs e-pasts bija no veikala IKEA.”
Henrijs piebilst: “Nu vienmēr var nespiest uz saiti un ieiet pašam “Maxima” aplikācijā vai mājaslapā un nomainīt paroli, ja ir šaubas.”
Diskusijas par drošību un paroles maiņu izvērsušās arī sociālo mediju platformā “X”.
Nu, ko, Maxima salauzta vai pazaudējuši kaut kādus klientu datus? Un pasaka to tiešā tekstā nepasakot? pic.twitter.com/U8GtgK7h36
— Kristaps Skutelis (@krizdabz) February 6, 2026
Iesaku neateigties – man no applikācijas nesanāk nomainīt paroli 🥲 pic.twitter.com/NsWMTQKtFZ
— vlmxs (@vlmxs) February 6, 2026
SMS, Push, epasts.. 100% data leak. Bonusā – nevar nomainīt paroli, var izlogoties un tad "aizmirsu paroli", kad izvēlies "aizmirsu" -> konts paliek "karājoties gaisā" jo pie 2.ievades ir Error. Neiesaku nevienam mainīt, vismaz caur app. Paliksiet gribot pic.twitter.com/1wU5WPLZzh
— ZoomIn (@ping32bytes) February 6, 2026
Kas noticis?
Mazumtirgotājs SIA “Maxima Latvija” ir konstatējis atsevišķas neatļautas piekļuves “Maxima” lojalitātes programmas “Paldies” kontiem, aģentūru LETA informēja uzņēmumā.
Lai stiprinātu “Paldies” kontu drošību, “Maxima Latvija” aicina nomainīt “Paldies” konta esošo paroli uz jaunu, kas atbilst drošas paroles pamatprincipiem, piemēram, tajā ir vismaz astoņas rakstzīmes, kurās iekļauti vismaz trīs elementi – lielie burti, mazie burti, cipari, simboli.
“Maxima Latvija” mārketinga departamenta direktore Gundega Laugale norāda, ka “Maxima Latvija” datu drošības jautājumus uztver ļoti nopietni un ikdienā cieši sadarbojas ar Datu valsts inspekciju.
Lai rūpētos par datu drošību ikdienā, uzņēmumā tiek veikta virkne pasākumu. Pirmkārt, pastāvīgi tiek uzraudzīta un atjaunota IT sistēmu darbība. Otrkārt, “Maxima Latvija” ievēro striktas datu apstrādes un aizsardzības procedūras.
Ja tiek pamanītas jebkādas neatļautas darbības “Paldies” kartes kontā vai ir saņemtas kādas ziņas “Maxima Latvija” vārdā, kuru uzticamība rada bažas, uzņēmumā aicina pārliecināties par informācijas precizitāti “maxima.lv” vai sazināties ar “Maxima”.
Kiberincidentu novēršanas institūcija “Cert.lv” norāda, ka “Maxima” nav vērsusies pie “Cert.lv” pēc atbalsta, kā arī “Maxima” nav Nacionālās kiberdrošības likuma subjekts, un uz šo uzņēmumu neattiecas pienākums ziņot par incidentiem “Cert.lv”. Ja ir notikusi datu noplūde, kas skar personas datus, tad uzņēmumam ir pienākums par to ziņot atbildīgajai institūcijai, kas ir Datu valsts inspekcija, norāda “Cert.lv”.
Vienlaikus “Cert.lv” apstiprina, ka “Maxima” ir izsūtījusi brīdinājuma e-pastus par nepieciešamību veikt paroles maiņu. “Cert.lv” aicina šos e-pastus neignorēt un nomainīt paroli. Paroles nomaiņai “Cert.lv” aicina izmantot “Maxima” lietotni, nevis vērt īsziņā vai e-pastā atsūtītu saiti.
Tāpat “Cert.lv” aicina veikt paroles maiņu visās citās vietās, kur izmantota šī pati parole. Veicot paroles nomaiņu, “Cert.lv” aicina ievērot drošas paroles izveides principus – parolei jābūt garai (vismaz 16 simboli) un unikālai – viena un tā pati parole netiek lietota vairākās vietnēs.
