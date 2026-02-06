Ilustratīvs foto. Veikals &#8220;Maxima&#8221;.
Ilustratīvs foto. Veikals “Maxima”.
Foto: Zane Bitere/LETA

Saņēmi ziņu no veikala “Maxima”? Uzņēmums skaidro, kas patiesībā noticis 15

LETA, LA.lv
18:26, 6. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Soctīklos vairāki lietotāji publicējuši ekrānuzņēmumus, kuros veikals “Maxima” aicina klientus steidzami nomainīt paroles savā “Maxima” “Paldies” kontā. Tomēr, pēc lietotāju atsauksmēm, daudziem sistēma uzkārās, jo vienlaikus daudz cilvēku mēģināja veikt izmaiņas.

Komentāru sadaļā lietotāji dalījās pieredzē. Diana norāda: “Biju diezgan pārliecināta, ka jāignorē, bet ieejot mājaslapā, augšā parādījās šāds teksts. Vienalga neko nemainīju. Pirms pāris dienām līdzīgs e-pasts bija no veikala IKEA.”

Henrijs piebilst: “Nu vienmēr var nespiest uz saiti un ieiet pašam “Maxima” aplikācijā vai mājaslapā un nomainīt paroli, ja ir šaubas.”

Diskusijas par drošību un paroles maiņu izvērsušās arī sociālo mediju platformā “X”.

Kas noticis?

Mazumtirgotājs SIA “Maxima Latvija” ir konstatējis atsevišķas neatļautas piekļuves “Maxima” lojalitātes programmas “Paldies” kontiem, aģentūru LETA informēja uzņēmumā.

“Maxima Latvija” norāda, ka no “Maxima” datubāzes datu noplūde nav konstatēta.

Lai stiprinātu “Paldies” kontu drošību, “Maxima Latvija” aicina nomainīt “Paldies” konta esošo paroli uz jaunu, kas atbilst drošas paroles pamatprincipiem, piemēram, tajā ir vismaz astoņas rakstzīmes, kurās iekļauti vismaz trīs elementi – lielie burti, mazie burti, cipari, simboli.

Vienlaikus “Maxima Latvija” aicina nenodot savus piekļuves datus trešajām personām.

“Maxima Latvija” mārketinga departamenta direktore Gundega Laugale norāda, ka “Maxima Latvija” datu drošības jautājumus uztver ļoti nopietni un ikdienā cieši sadarbojas ar Datu valsts inspekciju.

Lai rūpētos par datu drošību ikdienā, uzņēmumā tiek veikta virkne pasākumu. Pirmkārt, pastāvīgi tiek uzraudzīta un atjaunota IT sistēmu darbība. Otrkārt, “Maxima Latvija” ievēro striktas datu apstrādes un aizsardzības procedūras.

Papildus tam regulāri tiek organizētas darbinieku apmācības, stiprinot izpratni par informācijas drošību un atbildīgu rīcību ar datiem, kā arī tiek izglītoti pircēji.

Ja tiek pamanītas jebkādas neatļautas darbības “Paldies” kartes kontā vai ir saņemtas kādas ziņas “Maxima Latvija” vārdā, kuru uzticamība rada bažas, uzņēmumā aicina pārliecināties par informācijas precizitāti “maxima.lv” vai sazināties ar “Maxima”.

Kiberincidentu novēršanas institūcija “Cert.lv” norāda, ka “Maxima” nav vērsusies pie “Cert.lv” pēc atbalsta, kā arī “Maxima” nav Nacionālās kiberdrošības likuma subjekts, un uz šo uzņēmumu neattiecas pienākums ziņot par incidentiem “Cert.lv”. Ja ir notikusi datu noplūde, kas skar personas datus, tad uzņēmumam ir pienākums par to ziņot atbildīgajai institūcijai, kas ir Datu valsts inspekcija, norāda “Cert.lv”.

Vienlaikus “Cert.lv” apstiprina, ka “Maxima” ir izsūtījusi brīdinājuma e-pastus par nepieciešamību veikt paroles maiņu. “Cert.lv” aicina šos e-pastus neignorēt un nomainīt paroli. Paroles nomaiņai “Cert.lv” aicina izmantot “Maxima” lietotni, nevis vērt īsziņā vai e-pastā atsūtītu saiti.

Tāpat “Cert.lv” aicina veikt paroles maiņu visās citās vietās, kur izmantota šī pati parole. Veicot paroles nomaiņu, “Cert.lv” aicina ievērot drošas paroles izveides principus – parolei jābūt garai (vismaz 16 simboli) un unikālai – viena un tā pati parole netiek lietota vairākās vietnēs.

“Citas konfektes pa 6 eiro gan drīkst zagt” – pircēja neizpratnē par kādām “zelta” konfektēm
“Gads bija izaicinājumu pilns.” “Maxima Latvija” pārstāvji atklāj, kā mazināja cenu kāpuma ietekmi uz pircējiem
“Šoreiz cieta mana mamma, bet rīt varbūt jau kāds cits.” Sieviete brīdina par nepatīkamu incidentu saistībā ar veikalu “Maxima”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.