VIDEO. Trīs “rižiki” satikās un brīnījās: kaķi pa logu vēro lapsu 0

LA.LV
23:03, 6. februāris 2026
Ziņas Dabā

Sociālajā tīklā “Facebook” ģimenes uzņēmums “MārLapiņi” dalījies ar sirsnīgu un vienlaikus amizantu video, ko raksturojis ar vienu vārdu – “rižiki”.

Kokteilis
Vērsis – kakls, rīkle, Vēzis – vēders: kādas un kāpēc ir katras zodiaka zīmes vārīgākās vietas?
TV24
Māris Balodis: Šis vīruss pa gaisu nelido – to uzņem ar pārtiku
Neviens nevēlas piedzīvot stipras galvassāpes: 4 alkoholiskie dzērieni, kas izraisa vissmagākās paģiras
Lasīt citas ziņas

Ierakstā redzams, kā divi rudas krāsas kaķi, sēžot telpās pie loga, ar neviltotu interesi vēro trešo rudo viesi – lapsu, kas rosās ārpusē.

Video ātri vien piesaistījis skatītāju uzmanību un izraisījis plašu diskusiju komentāros. Kāds pasmaidot raksta: “Platekrāna televizorā rāda dzīvnieku pasauli!”, cits piebilst: “Vienreizēji skaists video!”

CITI ŠOBRĪD LASA
“Palīdziet atrast to idiotu!” Vietējie iedzīvotāji sašutuši par postījumiem vairāku tūkstošu eiro apmērā
Skandāls Ziemas olimpiskajās spēlēs: sportisti, iespējams, izmantojuši dzimumlocekļa palielināšanas injekcijas labākiem rezultātiem
Aizdomīgs incidents NATO valstī: Beļģijā bojāts karakuģis, sākta izmeklēšana

Neiztika arī bez humora un lauku pieredzes stāstiem. “Mjā, labi, ka stikls starpā. Kūmiņš apskatīja pārtikas noliktavu,” spriež kāds komentētājs, uz ko cits atbild, ka vesels lauku runcis lapsai nebūt nav viegls medījums un dabā bieži vērojama savstarpēja cieņa. Arī paši “MārLapiņi” dalās pieredzē: “Jā, mums kaimiņos Ziemassvētku kauju muzejā runcis Seržants iet ar lapsām kopā. Un neviens nevienu neēd. Draudzīga blakus pastāvēšana!”

Cilvēkiem interesējis arī kaķu drošums. Uz jautājumu “vai kaķīši ir drošībā?” uzņēmums mierina – kaķi dzīvo tikai iekštelpās.

Tikmēr citi spriež, ka lapsa, iespējams, vienkārši lūkojusies pēc siltuma un pilnas bļodiņas, bet vēl kāds pasmaida: “Rudo salidojums?”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Papagaiļiem nav balss saišu, bet tie runā: kā tas ir iespējams?
Viņš vispār priecājas mani redzēt? 8 pazīmes, ka jūsu kaķis patiešām jūtas laimīgs, kad atgriežaties mājās
Mājas
Neignorē! Pazīmes, ka jūsu mājdzīvniekam ziemā ir pārāk auksti
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.