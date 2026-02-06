VIDEO. Trīs “rižiki” satikās un brīnījās: kaķi pa logu vēro lapsu 0
Sociālajā tīklā “Facebook” ģimenes uzņēmums “MārLapiņi” dalījies ar sirsnīgu un vienlaikus amizantu video, ko raksturojis ar vienu vārdu – “rižiki”.
Ierakstā redzams, kā divi rudas krāsas kaķi, sēžot telpās pie loga, ar neviltotu interesi vēro trešo rudo viesi – lapsu, kas rosās ārpusē.
Video ātri vien piesaistījis skatītāju uzmanību un izraisījis plašu diskusiju komentāros. Kāds pasmaidot raksta: “Platekrāna televizorā rāda dzīvnieku pasauli!”, cits piebilst: “Vienreizēji skaists video!”
Neiztika arī bez humora un lauku pieredzes stāstiem. “Mjā, labi, ka stikls starpā. Kūmiņš apskatīja pārtikas noliktavu,” spriež kāds komentētājs, uz ko cits atbild, ka vesels lauku runcis lapsai nebūt nav viegls medījums un dabā bieži vērojama savstarpēja cieņa. Arī paši “MārLapiņi” dalās pieredzē: “Jā, mums kaimiņos Ziemassvētku kauju muzejā runcis Seržants iet ar lapsām kopā. Un neviens nevienu neēd. Draudzīga blakus pastāvēšana!”
Cilvēkiem interesējis arī kaķu drošums. Uz jautājumu “vai kaķīši ir drošībā?” uzņēmums mierina – kaķi dzīvo tikai iekštelpās.
Tikmēr citi spriež, ka lapsa, iespējams, vienkārši lūkojusies pēc siltuma un pilnas bļodiņas, bet vēl kāds pasmaida: “Rudo salidojums?”