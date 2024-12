Smiltēns par iepirkšanās centra “čipsu” eglītes apzagšanu: “Tas ir sākums lielākiem procesiem” Ieteikt







Par notikušo iepirkšanās centrā “Akropole”, kur apmeklētāji metās virsū izstādītajai “Pringles” čipsu eglei un burtiski izlaupīja to, Saeimas sekretārs (AS) Edvards Smiltēns, viesojoties TV24 raidījumā “Ziņu TOP”, pauda šoku. Viņš uzsvēra, ka redzētais “ir sākums lielākiem procesiem.”

“Es domāju, ka katrs, kas skatījās tos momentus, izjuta diezgan lielu šoku, kauna sajūtu, bet tas ir tikai sākums lielākiem procesiem. Es palasīju filozofijas vēsturi un paskatījos atpakaļ, kā mums ir gājis senatnē un 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā, kādi procesi notikuši politikā, politikas elitēs un, kā tie tālāk atstarojās sabiedrībā. Es beidzot atradu vienu vārdu, ar ko raksturot to, kas šobrīd notiek pēdējā gada laikā, ja ne pēdējo dekādi – to procesu sauc par dekadenci (Red. dekadence – morāles un kultūras krīze, pagrimums, kas parasti seko attīstības augstākajam punktam, kulminācijai).”

Smiltēns skaidro: “Respektīvi, tādas politiskās elites pagrimuma rezultātā tiek nodevalvētas vērtības, principi tiek pārdefinēti, patiesība kļūst par subjektīvu faktoru – katram var būt sava patiesība, pazūd atļautā-neatļautā robežas, labā-ļaunā, sliktais-labais, pareizi-nepareizi robežas. Ilgtermiņa mērķus nomaina īstermiņa ieguvumi. Ir ļoti daudz dekadences simptomi, bet principā, ja mēs vērojam šobrīd notiekošās norises, tad tas viss ir loģiski.”

Kāpēc tas ir loģiski? “Kas bija zīmīgi, pirmkārt, tas ir publiski, tas ir lielveikals, visi filmē to procesu, tur ir visas paaudzes – gan bērni, gan diezgan pārtikuši cilvēki kažokos, tur ir redzams, ka tur ir arī seniori, tātad pensionāri, kas tās čipsu pakas tur grābj. Es domāju, ka tā ir kaut kāda zemapziņas izpausme, kas manifestē to, ka, nu ja, Kariņa kungs un Siliņas kundze var lidot tā kā Dombura kungs jautāja – 10 minūtes vēlāk ir “airBaltic” lidojums pa 300 eiro, bet jūs lidojat pa 50 000, normāli? Viņi saki: “Nē, es nelidoju.” Tātad tas tiek normalizēts un attaisnots.

Es domāju, ka globāli mēs ieejam tādā dekadences laikmetā, proti, tāds vērtību pagrimums iestājas. Un, ja mēs redzam to, kad, piemēram, tas pats Saeimas atgadījums (Red. Ministru prezidentes sacītais Edvardam Smiltēnam), ko kādreiz neviens neatļāvās vai tika asi nosodīts, tad tagad pat Valsts prezidents nenosodīja to, kas notika. Un sabiedrība saprot, ka, ja ministra kungs var melot vai izšķērdēt miljonus, miljardus, tad arī viņš var ņemt to divu eiro vērto čipsu paku,” uzsver Smiltēns.

“Tur ir tas zemapziņas fenomens, ka, ja tu neturi pilnīgi skaidras līnijas par to, kas ir pareizi, kas ir nepareizi, sabiedrībā akceptējams vai nē (..) kaut kādas elementāras tradīcijas un kultūra, ko visi ir pieņēmuši kā normu, un ja tas tiek degradēts, tad tādā veidā sabrūk šī vērtību sistēma, un cilvēks sāk meklēt kaut kādas savas jaunas vērtības. Sabiedrība vairs nedarbojas kā vienots organisms. Tajā visā, kas šobrīd notiek, ir šīs iezīmes, un mūsu valsts nākotnei tas ir ļoti destruktīvi,” secina Smiltēns.