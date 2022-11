VIDEO. “Cilvēkā ir kaut kas no kaķa.” Igo par dzīvi pēc smagās avārijas Ieteikt







“Manas iespējas, protams, ir kļuvušas nedaudz ierobežotākas pēc šī notikuma,” vaicāts, vai dzīve pēc smagās avārijas sadalījās – pirms un pēc, TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” sacīja mūziķis, dzejnieks, mākslinieks un Mūzikas un mākslas centra “Ceplis” dibinātājs Igo.

“Bet cilvēkā ir kaut kas no kaķa. Manī pilnīgi noteikti arī vēl no Lāčplēša un, iespējams, kaut kas no Kvazimodo,” mūziķis smej.

Viņš atzīst, ka ir tā sajūta, ka nevar darīt visu, ko iepriekš, taču šī brīža situācija piedāvā citas iespējas.





























Jautāts, kur viņš smēlās spēku, lai turpinātu, Igo stāsta, ka viņa dzīvē ir bijusi ļoti liela inerce: “Ir bijis ļoti daudz radošu panākumu. Arī 2000. gads iesākās ar ļoti, ļoti spraigu darbu, jo janvārī un februārī bija koncertturneja, ko es organizēju. Vienlaikus notika jaunās Zigmara Liepiņa operas “No rozes līdz asinīm” mēģinājumi. Tad sākās šī izrāde. Nupat iegūtas sajūtas, ko var dot dzīve pašā jūras krastā Jūrklanē. Tas viss bija pacilājoši, radoši.”

Igo pastāsta, ka tajā dienā viņu veda no Jūrkalnes uz Rīgu, lai tur paņemtu skaņu tehniku un dotos uz Olaines vidusskolu, kur bija paredzētas divas uzstāšanās.



























































































































































































































































































































































































Taujāts, vai viņš vaicājis liktenim, kāpēc tā notika, mūziķis saka, ka nekas nenotiek tikai ar tiem, kuri neko nedara: “Acīmredzot es esmu par daudz centies visur būt.”

Jau vēstīts, ka 2000. gada 16. maija rītā šosejas Talsi–Stende–Kuldīga 25. kilometrā Igo vadītā automašīna ietriecās baļķvedējā. Mūziķis guva smagas traumas un bija spiests ilgstoši ārstēties.