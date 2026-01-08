Foto: LETA

21:05, 8. janvāris 2026
Par situāciju Majoros, Jūrmalā, kad šoferīšiem ir teju neiespējami izbraukt krustojumu, nesaņemot par to sodu, vēsta TV3 raidījums “Bez Tabu”. Stāsts ļoti skaudrs, jo, kā raidījumā pauda šoferi un satiksmes eksperti – pašvaldība apzināti vēlas nopelnīt, radot apstākļus, lai transportlīdzekļu vadītāji iekristu lamatās.

Jūrmalas domes sniegtā informācija liecina, ka sarkanās gaismas kamera Majoros 2025.gada laikā fiksējusi 9580 pārkāpumus. Tie ir vidēji 26 pārkāpumi diennaktī.

Jūrmalniece, kura divas reizes iekritusi luksofora lamatās, raidījumā sacīja: “Luksofora gaismas ļoti ātri pārslēdzas, nepaspēj noreaģēt un nobremzēt laikus. Kad sāc bremzēt, pārbrauc pāri apstāšanās līnijai vai apstājies uz gājēju pārejas. Luksofors ļoti ātri pārslēdzas uz sarkano gaismu.

Bieži negribot sanāk pārkāpt noteikumus un maksāt sodu. Tas ir likumiskais rekets! Domāju, ka tas tiek darīts apzināti, jo apzinās, ka te var daudz nopelnīt, tāpēc te arī ir tā kamera.”

Eksperts Māris Ozoliņš, portāla “iAuto” redaktors, raidījumam sacīja: “Iepriekš, pirms uzstādīja kameru, te viss bija kārtībā – automašīnas varēja braukt, un gājēji varēja iet. Šeit speciāli šo izvietoja, lai varētu izrakstīt sodus. Tas darīts apzināti. Galvenais nokāst piķi!”

Jūrmalas pilsētas dome informējusi, ka tuvākajā laikā tiks veiktas šoferiem draudzīgas korekcijas.

Plašāk pievienotajā video sižetā!

