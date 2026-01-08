“Tramps ir pamodinājis Putina ļaunāko murgu.” Vai Kremlī šobrīd valda bailes? 0
Lai gan pašlaik nešķiet, ka ASV prezidents Donalds Tramps vēlas gāzt Vladimira Putina režīmu Krievijā, amerikāņu zibensātrā operācija Venecuēlā ir dziļi šokējusi Krievijas politisko vadību, savā viedokļa slejā raksta Krievijas opozīcijas žurnālists Konstantīns Egerts.
Viņš norāda, ka Maskava situācijā ar Venecuēlu bija acīmredzami bezspēcīga un nevarēja novērst diktatora Nikolasa Maduro nolaupīšanu. Tāpēc neviens īpaši negaidīja, ka Kremlis riskēs tieši konfrontēt amerikāņus viņu “pagalmā”.
Tomēr Krievijas diktatoru patiesi biedēja tas, kas notika pēc Maduro nolaupīšanas. Tā vietā, lai pilnībā gāztu visu valdošo režīmu Venecuēlā, kā amerikāņi savulaik darīja Irākā, šoreiz Vašingtona izvēlējās citu stratēģiju. Baltais nams piekrita ļaut gāztā diktatora vietniecei pašai vadīt valsti, saglabājot visu veco aparātu, ar nosacījumu, ka Venecuēlas valdība tagad sadarbosies ar Ameriku.
“Tramps ir pamodinājis Putina ļaunāko murgu,” raksta Egerts savā slejā.
Viņš norāda, ka standarta “režīma maiņas” scenārijā, kad gandrīz viss augstākais un vidējais aparāts tiek noņemts no varas, tas izraisa spēcīgu pretestību no vecajām struktūrām: ierēdņi un elitei draudzīgi uzņēmumi nostājas režīma aizstāvībā, jo sagaida sev problēmas valsts vadības maiņas gadījumā. Tomēr Venecuēlā Tramps ir parādījis, ka ASV ir gatavas sarunām ar veco aparātu pēc pirmās personas noņemšanas.
Lai gan neviens Maskavā negaida, ka Sarkanajā laukumā ieradīsies amerikāņu specvienības, Trampa administrācijas vēlme sadarboties ar cilvēkiem, kuri vēl vakar Venecuēlā mīdīja kājām demokrātijas un cilvēktiesību principus, Putinam noteikti ir patiesi satraucoša.
“Krievijas līderis, iespējams, domās, kas notiks, ja Tramps zaudēs pacietību Putina spītības un melu priekšā un nolems atbalstīt citas režīma personas, “ierosinot” viņu atcelt. Tas nebūs viegli, bet ne neiespējami,” raksta žurnālists.
Egerts uzskata, ka scenārijs, kurā ASV sola Putina svītai atcelt sankcijas un normalizēt attiecības apmaiņā pret saprātīgu un godīgu miera līgumu ar Ukrainu, šķiet diezgan ticams.
“Tas var izklausīties pēc fantāzijas. Taču Putinam tas izklausīsies ticami. Putins arvien vairāk meklēs “iekšējos ienaidniekus”, un viņa slepenpolicija dažus no tiem “radīs”, lai izpatiktu valdniekam. Taču plašajā Krievijas birokrātijā tas radīs tikai lielākas bailes – un, iespējams, vēlmi atbrīvoties no Putina,” secina žurnālists.