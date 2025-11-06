“Cilvēki tiešām jūk prātā…” Sabiedrība nogurusi no strīdiem par Stambulas konvenciju 0
Sabiedrībā jūtams nogurums no ilgstošajām diskusijām par Stambulas konvenciju un iespējamo izstāšanos no tās. Viedokļi saduras, emocijas kūsā, un cilvēki arvien biežāk nonāk galējībās – no pilnīga atbalsta līdz kategoriskai noraidīšanai. Sociālajos tīklos aizvien biežāk parādās ieraksti, kuros izskan ne tikai vilšanās, bet arī nogurums no politiskās vilcināšanās.
Sociālajā tīklā “Threads” kāds vīrietis ar segvārdu @Reinels publicējis ierakstu, kurš piesaistīja vairāku sociālo tīklu lietotāju uzmanību, viņš raksta: “Šorīt saplēsos ar sievu. Nevarējām sadalīt, kurš vedīs dēlu uz treniņu vakarā, jo abiem jāiet uz protestu. Izskatās, ka dēlam būs arī jāiet uz protestu. Paldies tiem, kas šo ievārīja, jūs atņēmāt vienam bērnam vienu futbola treniņu, maitas.”
Sociālajā tīklā “X” Ilze apspriež publikāciju un dalās savās pārdomās: Cilvēki tiešām jūk prātā… Un pie tā vainīgas ir partijas, kas atkāpās no sava balsojuma un ļaus šim vājprātam vilkties vēl vismaz pusotru gadu.”
Jānis norāda, ka cilvēki sajuka prātā tad, kad vairs nesaprata kā sievieti no vīrieša atšķirt. Viņš uzskata, ka tas kas tagad ar konvencijām un visu citu, ir tikai jandāliņš trakomājā par to, kura palāta labāka.
— Ilze (@Jenotsons) November 6, 2025
Saplēsās…tur noteikti bija vardarbība,emocionālā noteikti….bet šamais dosies protestēt! Tos pizģukus ar prātu nesaprast.
— Kaspars Zariņš (@KasparsZ2) November 6, 2025
Traģiskākais, ka šitādi slimiķi vairojās un nekas labs neizaugs no tā dīvaiņa sīkā…
— shwancis (@shwancis) November 6, 2025
Arī sociālajā tīklā “Threads” attiecīgais vīrieša ieraksts daudziem lietotājiem raisījis vēlmi izteikties.
Laura pievieno ironisku komentāru: “Pirmajā protestā bija daudzas ģimenes ar bērniem. Bet Šleseristi tik un tā brēca, ka visi ir geji bez ģimeniskām vērtībām.”
Savukārt kāds cits lietotājs norāda uz prioritātēm: “Diez vai jums plāni tik ļoti mainītos, ja būtu jāiet protestēt pret pašreizējās valdības izšķērdību un dzīves dārguma nepamatotu pieaugumu ar stabilu kāpumu katru mēnesi. Nabaga sīkais, cerams, ka neatsitīsies vecākos. ”
Arī Agnesei ir viedoklis: “Es atkal domāju, ka paldies tiem, kas to ievārīja, es varēšu saviem trim bērniem izskaidrot, kāda ir vara tautai, Saeimai un prezidentam. Ko nozīmē būt politiski aktīvam, zinošam, ko nozīmē lasītprasme. Sociālo zinību treniņš.”
Protesta akcija “Nosargāsim Māti Latviju” jau pēc dažām stundām
Atgādinām, ka šovakar Rīgā, Doma laukumā, kā arī citās pilsētās, tostarp ārpus Latvijas, plkst. 19 plānota protesta akcija pret Latvijas izstāšanos no konvencijas. Protesta organizatori lēš, ka pasākumā varētu piedalīties vairāk nekā 5000 cilvēku. Pasākuma norisi uzraudzīs kārtībsargi.
Protesta mērķis ir paust sabiedrības viedokli pret iespējamu izstāšanos no konvencijas un atgādināt par cilvēktiesību nozīmi. Pasākums arī apliecināšot sabiedrības vienotību un saliedētību, jo cilvēki sanāks kopā, lai aizstāvētu savas vērtības, norādīja centra “Marta” pārstāve Beata Jonite.