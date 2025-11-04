VIDEO. “Pirmo reizi kaut ko tādu redzu, vai tiešām visi sāk jukt prātā?” Cilvēki neizpratnē par rituālu ar beigtu dzīvnieku Skaistkalnes baznīcā 6
2.novembrī Skaistkalnes Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas katoļu baznīcā pulcējās mednieki, lai svinētu Svētā Huberta, mednieku aizstāvja, svētkus. Šī bija trešā reize, kad šajā baznīcā norisinās Svētā Huberta svētki. Tomēr video fragmenti un fotogrāfijas, kas uzņemtas no dievkalpojuma un publicētas sociālajos tīklos, ne visos raisa pieņemošas sajūtas.
Kā vēsta portāls bauskasdzive.lv, Skaistkalnes baznīcā pulcējās rekordliels apmeklētāju skaits. Svētku dievkalpojumu vadīja Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs.
Dievkalpojuma laikā baznīcā tika ienests nomedīts briedis, kas esot Svētā Huberta svētku simbols un tādu tradīciju ievēro arī citās pasaules valstīs.
Dievkalpojuma noslēgumā arhibīskaps svētīja visus atnākušos medniekus un citus dievkalpojuma dalībniekus. Savukārt pēc dievkalpojuma turpat pie baznīcas svētīja medību suņus un to saimniekus.
Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs pauda: “Medniekiem Dievs ir uzticējis rūpes par dabu. Tas ir teikts Svētajos Rakstos. Piemēram, kad vilki savairojas mežonīgos daudzumos un sāk plēst mājlopus, to skaits ir jāierobežo.
Mednieku misija ir rūpēties, lai zeme un dzīvā radība tiktu kopta un sargāta, un lai dabā būtu līdzsvars.”
Sociālajos tīklos “TikTok” un “Facebook” publicēti gan video fragmenti, gan fotogrāfijas no aizvadītājiem svētkiem.
Komentāru sadaļā gan lasāmi dažādi viedokļi par redzēto baznīcā. Ir cilvēki, kas norāda, ka iedziļinoties lietas būtībā par un ap šiem svētkiem, tas nešķiet nekas traks, bet citi tam nepiekrīt.
Turpinājumā daži viedokļi!
“Kauns par Latviju rodas nevis kad atceļ Stambulas konvenciju, bet kad šito skatoties saproti, ka dažiem galvā vēl ir viduslaiki…”
“Ak, Dievs! Iesvētīs un aprīs? Pasaule jūk, jo tālāk, jo trakāk.”
“Nez, neliekas traki. Gan jau kādu svētību medniekiem iedod vai ko.”
“Mediņš laikam nojūdzies, kas tas par teātri.”
“Palasiet Bībeli! Kādas pretenzijas???”
“Jā, tas ir prātam neaptverami, ko dara šīs baznīcas kungs! Tas jau ir pāri visam, vai Rīga to zina, par ko šis Dieva kalps ir pārvērtis šo skaisto Dievnamu??? Tas ir ārprāts.”
“Šausmas! Pirmo reizi kaut ko tādu redzu, vai tiešām visi sāk jukt prātā???”