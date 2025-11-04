VIDEO. “Pirmo reizi kaut ko tādu redzu, vai tiešām visi sāk jukt prātā?” Cilvēki neizpratnē par rituālu ar beigtu dzīvnieku Skaistkalnes baznīcā 6

LA.LV
16:33, 4. novembris 2025
Ziņas Latvijā

2.novembrī Skaistkalnes Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas katoļu baznīcā pulcējās mednieki, lai svinētu Svētā Huberta, mednieku aizstāvja, svētkus. Šī bija trešā reize, kad šajā baznīcā norisinās Svētā Huberta svētki. Tomēr video fragmenti un fotogrāfijas, kas uzņemtas no dievkalpojuma un publicētas sociālajos tīklos, ne visos raisa pieņemošas sajūtas.

Reklāma
Reklāma
“Pat bandītiem ir savs goda kodekss…” Apsūdzētais Citskovskis atklāj, kādas tagad ir viņa attiecības ar Kariņu 1
FOTO. “Sēnīte” pamazām atgūst savu spozmi – noņemta gadiem krātā sūnu kārta 22
Kokteilis
Cilvēki satraukušies par Ģirta Ķestera pēkšņajām pārmaiņām: aktieris sniedz atklātu komentāru
Lasīt citas ziņas

Kā vēsta portāls bauskasdzive.lv, Skaistkalnes baznīcā pulcējās rekordliels apmeklētāju skaits. Svētku dievkalpojumu vadīja Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

Dievkalpojuma laikā baznīcā tika ienests nomedīts briedis, kas esot Svētā Huberta svētku simbols un tādu tradīciju ievēro arī citās pasaules valstīs.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kaislības ap Stambulas konvenciju nerimstas – skolas anketa ar nebināro dzimumu sadusmo deputāti Liepiņu
Uzzini, kura suņu šķirne atbilst tavam dzimšanas datumam – rezultāts pārsteidz daudzus
“Štrunts, ka pašam nav ko ēst.” Mājdzīvnieku saimnieki atklāj, cik sāpīgi sit pa maku vizītes pie vetārstiem

Dievkalpojuma noslēgumā arhibīskaps svētīja visus atnākušos medniekus un citus dievkalpojuma dalībniekus. Savukārt pēc dievkalpojuma turpat pie baznīcas svētīja medību suņus un to saimniekus.

Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs pauda: “Medniekiem Dievs ir uzticējis rūpes par dabu. Tas ir teikts Svētajos Rakstos. Piemēram, kad vilki savairojas mežonīgos daudzumos un sāk plēst mājlopus, to skaits ir jāierobežo.

Es novēlu medniekiem, lai viņi sargā savu sirdi tīru no netikumiem, no naida un varaskāres.

Mednieku misija ir rūpēties, lai zeme un dzīvā radība tiktu kopta un sargāta, un lai dabā būtu līdzsvars.”

Sociālajos tīklos “TikTok” un “Facebook” publicēti gan video fragmenti, gan fotogrāfijas no aizvadītājiem svētkiem.

Komentāru sadaļā gan lasāmi dažādi viedokļi par redzēto baznīcā. Ir cilvēki, kas norāda, ka iedziļinoties lietas būtībā par un ap šiem svētkiem, tas nešķiet nekas traks, bet citi tam nepiekrīt.

Turpinājumā daži viedokļi!

“Kauns par Latviju rodas nevis kad atceļ Stambulas konvenciju, bet kad šito skatoties saproti, ka dažiem galvā vēl ir viduslaiki…”

“Ak, Dievs! Iesvētīs un aprīs? Pasaule jūk, jo tālāk, jo trakāk.”

“Nez, neliekas traki. Gan jau kādu svētību medniekiem iedod vai ko.”

“Mediņš laikam nojūdzies, kas tas par teātri.”

“Palasiet Bībeli! Kādas pretenzijas???”

“Jā, tas ir prātam neaptverami, ko dara šīs baznīcas kungs! Tas jau ir pāri visam, vai Rīga to zina, par ko šis Dieva kalps ir pārvērtis šo skaisto Dievnamu??? Tas ir ārprāts.”

“Šausmas! Pirmo reizi kaut ko tādu redzu, vai tiešām visi sāk jukt prātā???”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kas notiek aiz aizvērtām baznīcas durvīm? Latviešu garīdznieki, kuri apsūdzēti seksuālā vardarbībā pret bērniem
Skaistkalnes svētvietas atdzimšanas vadītājs Mediņš: “Nevaru pārmainīt pat ciemu.”
Lēmums pašvaldībā par “Bruknas muižas lietu” pieņemts, bet tiek turēts noslēpumā no medijiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.