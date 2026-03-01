Kāpēc Vecrīgā daudz tukšu telpu? Ekonomists dusmīgs: Valsts nemāk ne izīrēt, ne normāli apsaimniekot 0

LA.LV
21:36, 1. marts 2026
Ziņas Ekonomika

Pastaigājoties pa Vecrīgu, redzamas daudzas tukšas telpas – tās apsaimnieko “Valsts nekustamie īpašumi”. Valsts kā tāda vai arī pašvaldība kā atvasināts saimnieks ir ļoti slikti saimnieki, šādu viedokli TV24 raidījumā pauda Aigars Šmits, Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācijas (LANĪDA) valdes priekšsēdētājs un “Arco Real Estate” valdes priekšsēdētājs.

Kokteilis
Pārbaudiet bēniņus! 80. gadu retro tehnika, par kuru šodien vari dabūt žūksni naudas
“Pret mums rīkosies tāpat un vēl bargāk” – Kremļa propagandistu vidū pēc notikumiem Irānā sākusies histērija
“Izšķirošs brīdis būs pirmdien…” Spriedzei Tuvajos Austrumos pieaugot, eksperts iezīmē nelāgus scenārijus
Lasīt citas ziņas

Viņš stāsta, ka pats bijis daudzās tādās telpās un redzējis ļoti nolietotas mājas, kuras ilgstoši bijušas tukšas un tagad tāds valsts mēģinās pārdot.

Ko A. Šmits saka par šo situāciju, kad valstij atkal nav izveidota normāla plāna, kam šīs lietas izdodas labāk un kāpēc, skatieties plašāk pievienotajā video.

CITI ŠOBRĪD LASA
Pēc Ali Hamenei nāves viens no pasaules ietekmīgākajiem līderiem joprojām klusē: uzmanību piesaista arī kāds zīmīgs fakts
Ģimene atvaļinājumā piedzīvo īstu šoku, saņemot telefona rēķinu dzīvokļa vērtībā: kas nogāja greizi?
Kokteilis
Cilvēki ar zelta sirdi: 4 datumi, kuros dzimušie rūpes par citiem liek 1. vietā

Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”. #SIF_MAF2025

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Šis man šķiet pretīgi un nožēlojami.” Aivi Ceriņu Rīgas centrā pārsteidz redzētais kāda veikala skatlogā
“Mūsu “izmirusī” Vecrīga. Nu tik briesmīgi, ka terases pilnas un pie jaunatvērtā restorāna rinda!” Viedokļi par to dalās
TV24
Aidis Tomsons: “Sajūta ir tāda, ka Vecrīga šovasar ir atdzīvojusies, bet no kā?”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.