Kāpēc Vecrīgā daudz tukšu telpu? Ekonomists dusmīgs: Valsts nemāk ne izīrēt, ne normāli apsaimniekot 0
Pastaigājoties pa Vecrīgu, redzamas daudzas tukšas telpas – tās apsaimnieko “Valsts nekustamie īpašumi”. Valsts kā tāda vai arī pašvaldība kā atvasināts saimnieks ir ļoti slikti saimnieki, šādu viedokli TV24 raidījumā pauda Aigars Šmits, Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācijas (LANĪDA) valdes priekšsēdētājs un “Arco Real Estate” valdes priekšsēdētājs.
Viņš stāsta, ka pats bijis daudzās tādās telpās un redzējis ļoti nolietotas mājas, kuras ilgstoši bijušas tukšas un tagad tāds valsts mēģinās pārdot.
Ko A. Šmits saka par šo situāciju, kad valstij atkal nav izveidota normāla plāna, kam šīs lietas izdodas labāk un kāpēc, skatieties plašāk pievienotajā video.
Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”. #SIF_MAF2025