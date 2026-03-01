Tieši šajā brīdī Orbāns saasināja savu retoriku pret Ukrainu: eksperts norāda uz zīmīgu detaļu 0
Viktora Orbāna izteikumi par it kā Ukrainas radītajiem draudiem Ungārijas enerģētikas sistēmai ir radījuši plašu diskusiju Eiropas politiskajā telpā. Kritiķi uzskata, ka šī retorika nav balstīta objektīvos faktos, bet tiek izmantota iekšpolitiskajai mobilizācijai un atbalsta nostiprināšanai. Tikmēr reālais strīdu punkts ir Ungārijas lēmums bloķēt būtisku finansiālo palīdzību Ukrainai – aptuveni 90 miljardu eiro apmērā, kas paredzēta militārajai un ekonomiskajai stabilitātei.
Ukrainas Bruņoto spēku Speciālo operāciju militārpersona Oleksandrs Musienko medijam “24tv.ua” norādīja, ka Orbāna retorikas saasinājums sakritis ar ārpolitiskām norisēm un atbalsta meklējumiem starptautiskajā arēnā, tomēr faktiskais pamatojums Ukrainas apdraudēšanai neesot pārliecinošs.
Orbāna “uzbrukumi” Ukrainai sakrituši ar Marko Rubio vizīti Budapeštā un viņa atbalstu Trampam.
Kāpēc Ungārijas premjerministrs draud Ukrainai?
Orbāns ir paziņojis, ka Ukraina it kā apdraud Ungārijas enerģētikas infrastruktūru, pat izsakot ideju par karaspēka izvietošanu infrastruktūras aizsardzībai. Orbāna kritizētāji gan jautā, uz kādiem datiem šāds apgalvojums balstās? Ukraina nav ieinteresēta destabilizēt kaimiņvalstis – tās galvenais izaicinājums ir karš ar agresorvalsti un paša enerģētikas tīkla atjaunošana.
Strīdu centrā ir arī problēmas ar naftas cauruļvadu “Družba”, ko izprovocēja pati Krievija. Tās trieciens janvārī sabojāja infrastruktūru. Tomēr Ungārija pieprasa nekavējoties veltīt visus spēkus naftas piegāžu atjaunošanai, ignorējot faktu, ka Ukraina vienlaikus remontē savu enerģētikas un infrastruktūras tīklu.
Ungārijas nostājas dēļ galīgais lēmums par 90 miljardu eiro militāro palīdzību Ukrainai tiek atlikts uz diviem gadiem. Un 20. sankciju pakete, ko ES plānoja paziņot 24. februārī, joprojām nevar tikt pieņemta, atzīmēja Musienko.
Ungārija kopā ar Slovākiju bloķē Ukrainai nepieciešamos risinājumus, savukārt Orbāns atklāti popularizē Krievijas naratīvus – par Ukrainas demilitarizāciju un to, ka sankcijas kavē sarunas.
Politologs Andrijs Tkačuks uzskata, ka Orbāna retorika var būt saistīta ar iekšpolitisko situāciju – sava politiskā reitinga ievērojamā krituma dēļ viņš cenšas meklēt ārējus draudus, lai palielinātu savas izredzes uzvarēt vēlēšanās. Viņš cenšas radīt Ukrainas draudu tēlu, it kā Ukrainas valsts ietekmētu vēlēšanas un karotu pret Ungāriju. Orbāns aktīvi popularizē šīs tēzes informatīvajā telpā, lai iebiedētu savus vēlētājus.
