Foto: AP/Scanpix
Foto: AP/Scanpix
Irānas galvaspilsētā Teherānā paceļas dūmi pēc Izraēlas veiktā trieciena

“Izšķirošs brīdis būs pirmdien…” Spriedzei Tuvajos Austrumos pieaugot, eksperts iezīmē nelāgus scenārijus 0

LA.LV
15:22, 1. marts 2026
Viedokļi

Kamēr spriedze Tuvajos Austrumos turpina pieaugt, bijušais Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Geraščenko publicējis analīzi par iespējamo ASV/Izraēlas un Irānas konflikta attīstību, norādot, ka nākamās 24 stundas var būt kritiskas ne tikai Irānai, bet arī pasaules finanšu tirgiem.

Viņš sociālo tīklu platformā “X” publicējis savas pārdomas pat notiekošo: “Neizskatās, ka karš Tuvajos Austrumos drīzumā beigsies. Vēlos dalīties ar dažām savām pārdomām.

Daudzi analītiķi uzskata, ka nākamās 24 stundas būs izšķirošas režīma izdzīvošanai. Ja šonakt ielās izies liels skaits cilvēku un viņi nesastapsies ar Irānas Revolucionārās gvardes pretestību, var sākties domino efekts.

Virš Džamkaranas mošejas kupola Irānā pacelts sarkanais karogs, kas tiek uzskatīts par atriebības simbolu. Irāna izvirzījusi ultimātu — Persijas līča valstīm jāizdzen ASV no savām militārajām bāzēm, pretējā gadījumā triecieni turpināsies. Tāpat Irāna pasludinājusi ASV kara kuģus Persijas līcī par nelikumīgiem.

Pašlaik visjutīgākais jautājums ir Hormuza šaurums. To iespējams salīdzinoši viegli nomīnēt un bloķēt. Tankkuģu satiksme faktiski ir apstājusies, un kuģniecības kompānijas masveidā atceļ reisus Persijas līcī.

Jau saņemti ziņojumi par diviem uzbrukumiem tankkuģiem.

Izšķirošs būs tirgu reakcijas brīdis pirmdien. Prognozes ir pesimistiskas: ja Izraēla un Amerikas Savienotās Valstis līdz pirmdienas rītam nespēs garantēt drošu kuģošanu caur šaurumu, globālie tirgi var piedzīvot nopietnus satricinājumus.

Dažas prognozes paredz, ka naftas cena varētu pieaugt līdz 110–120 dolāriem par barelu, ja šaurums ilgstoši paliks slēgts un turpināsies uzbrukumi Persijas līča naftas infrastruktūrai.

Pašlaik iespēja, ka Hormuza šaurums līdz pirmdienas rītam tiks pilnībā atvērts, tiek vērtēta kā zema. Tas nav stundu jautājums. Finanšu tirgiem svarīga ir ne tikai atvēršana, bet arī drošība — šādās situācijās tankkuģu kompānijas parasti nogaida 24–48 stundas pēc karadarbības mazināšanās, lai pārliecinātos, ka nepastāv jauni dronu vai tā dēvēto “kamikadzes laivu” uzbrukumu riski.

Irāna jau paziņojusi par aizliegumu ASV kuģiem ienākt Persijas līcī.

Runājot par Ukrainu, jebkurš scenārijs, kas noved pie Irānas islāmiskā režīma iekšējas destabilizācijas, Ukrainai ir izdevīgs — kā to vairākkārt uzsvēruši Ukrainas līderi. Vienlaikus ir kritiski svarīgi, lai šis karš beigtos pēc iespējas ātrāk, ideālā gadījumā — ar režīma sabrukumu.

Savukārt Krievija dod priekšroku citam iznākumam — ilgstošam karam. Maskavai ir izdevīga ilgstoša nestabilitāte, kas paaugstina naftas cenas, vājina ASV un novērš uzmanību un ieroču piegādes no Ukrainas.

Ķīna, visticamāk, atbalstīs Irānu ar finansēm un resursiem, bet Turcija sniegs humāno palīdzību.

Situācija ir ārkārtīgi saspringta. Tuvākās dienas būs izšķirošas.”

