Tualetes ūdens, parfimērijas ūdens vai smaržas: kāda ir to atšķirība un ko labāk pirkt 0
Izvēlēties aromātu, kas izdaiļotu un harmoniski papildinātu tēlu, vienmēr ir gana sarežģīts uzdevums, jo piedāvājums ir patiešām plašs – desmitiem zīmolu, simtiem kompozīciju un dažādi produktu veidi.
Neatkarīgi no tā, vai vēlaties papildināt savu kolekciju ar pilnīgi jaunu pudelīti vai meklējat savu iecienītāko, uzticamo aromātu jaunā formātā, ir ļoti svarīgi saprast galvenās atšķirības starp smaržām, parfimērijas ūdeni un tualetes ūdeni.
Tas palīdzēs izvairīties no vilšanās un izvēlēties tieši to, kas vislabāk atbilst jūsu gaumei un dzīves ritmam.
Kāda ir atšķirība starp smaržām, parfimērijas ūdeni un tualetes ūdeni? Lai saprastu atšķirības, jāņem vērā galvenais rādītājs – aromātisko eļļu koncentrācija sastāvā. Tieši šis procents nosaka smaržas intensitāti, noturību un to, kā aromāts attīstās uz ādas.