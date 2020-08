Foto: AFP/SCANPIX/LETA

Aizvadītajā diennaktī konstatētie Covid-19 gadījumi reģistrēti Aglonas un Krāslavas novados, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Ja dienu iepriekš abos novados saslimušo skaits nepārsniedza piecu gadījumu robežu, tad šobrīd Krāslavas novadā ir sasirguši kopumā septiņi iedzīvotāji, bet Aglonas novadā – seši iedzīvotāji.

No pagājušajā diennaktī atklātajiem sešiem gadījumiem pa diviem saslimušajiem ir vecumā līdz deviņiem gadiem un no 30 līdz 39 gadiem, un pa vienam saslimušajam vecumā no 20 līdz 29 gadiem un no 70 līdz 79 gadiem.

SPKC pārstāve Ilze Arāja aģentūrai LETA uzsvēra, ka saslimšanas Aglonas novadā nav saistītas ar nesen notikušajiem Vissvētās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem.

Kā vēstīts, aizvadītajā diennaktī, veicot 2065 testus, reģistrēti seši jauni Covid-19 gadījumi.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka pieci saslimušie ir kontaktpersonas Covid-19 slimniekiem, bet ar vienu cilvēku ir sākta saziņa, lai noskaidrotu inficēšanās avotu. Epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās.